出版：2026-Jan-12 13:30
更新：2026-Jan-12 13:30

Carina李晞彤大熱當選VIVA隊長 四女搬離宿舍分開住真情流露

IMG 0950

團綜最終章在一片淚水與歡樂笑聲中圓滿結束。

女團VIVA成員Carina近日衝出香港，登上國際著名品牌廣告，大晒九頭身的美好身段，廣告更覆蓋全亞洲；而VIVA自家團綜《VIVA Medium Rare House S2》亦迎來感動又爆笑的最終章，成軍一年半，終於透過全民投票選出隊長，結果Carina以大熱姿態跑出。

IMG 0951

Carina大熱當選VIVA隊長 。

Carina大熱跑出

今次投票機制相當全面，網民佔40%、公司同事佔40%、成員自己佔20%，結果出爐，Carina於三個部份都獲得最高票數，又於團內投票取得全員支持，穩坐隊長寶座！公布結果一刻，三位隊友立即歡呼。

隨後Carina發表「隊長宣言」時，除了多謝網民、隊友及同事，更謂：「我會努力帶領VIVA行得更加遠。」她透露早前跟Ada聊了一個多小時的電話，因為當時兩人票數領先，所以有商量過「大計」：「如果我真係做咗隊長，有啲咩係我想做？首先我有一個諗法，我會安排喺唔同範疇上都有一個小隊長！」Carina指希望VALC任跳舞小隊長，Macy負責帶大家show前開聲，Ada就繼續做「家庭總指揮」處理內務，又希望每星期安排一至兩日團練，保持默契，因為四人將會搬離宿舍，一起的時間會變少；最後，她還預告，希望2026年推出所有作品後，可以於第二個地方跟大家再開新團綜！

IMG 0949 IMG 0950

真情流露

而最後一集團綜，VIVA四人分享感受時真情流露。VALC謂最開心是感受到好好的信任；Ada認為今季大家真的像屋企人；Carina就沾沾自喜說很喜歡跟人講說「我今晚要返宿舍」，覺得這種 bonding 好難得而且十分珍惜；Macy坦言沒有不捨得的感覺，「我知道就算我哋唔喺宿舍住，出到去工作嘅時候我哋都會一齊。」團綜最終章就在一片淚水與歡樂笑聲中圓滿結束。

