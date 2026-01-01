Carina李晞彤大熱當選VIVA隊長 四女搬離宿舍分開住真情流露

Carina大熱跑出

今次投票機制相當全面，網民佔40%、公司同事佔40%、成員自己佔20%，結果出爐，Carina於三個部份都獲得最高票數，又於團內投票取得全員支持，穩坐隊長寶座！公布結果一刻，三位隊友立即歡呼。

隨後Carina發表「隊長宣言」時，除了多謝網民、隊友及同事，更謂：「我會努力帶領VIVA行得更加遠。」她透露早前跟Ada聊了一個多小時的電話，因為當時兩人票數領先，所以有商量過「大計」：「如果我真係做咗隊長，有啲咩係我想做？首先我有一個諗法，我會安排喺唔同範疇上都有一個小隊長！」Carina指希望VALC任跳舞小隊長，Macy負責帶大家show前開聲，Ada就繼續做「家庭總指揮」處理內務，又希望每星期安排一至兩日團練，保持默契，因為四人將會搬離宿舍，一起的時間會變少；最後，她還預告，希望2026年推出所有作品後，可以於第二個地方跟大家再開新團綜！