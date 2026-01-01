第83屆金球獎頒獎禮於香港時間今日(1月11日)早上舉行，分電影和電視兩個組別。電視喜劇方面，《鬥氣影業》(The Studio)捧走「喜劇或音樂劇類型最佳電視劇」，憑此劇封帝的薛夫洛根(Seth Rogen)，以監製身份上台領獎時，感激幕後團隊，沒有他們根本沒法完成拍攝，他興奮宣布，「一星期後，我們就要開拍新一季了。」

薛夫洛根在《鬥氣影業》演電影公司管理層角色，繼去年艾美獎後，再次贏得喜劇最佳男主角，擊敗《破案三人行》史提夫馬田（Steve Martin）和馬田沙特（Martin Short）、《球星翻身記》格倫鮑威爾（Glen Powell）、《天作不合的我們》阿當布迪（Adam Brody）及《大熊餐廳》謝洛米韋特（Jeremy Allen White）等對手。薛夫致謝時笑言，從小看馬田和史提夫的演出，更夢想要擊敗他們。同組別的女主角獎則由74歲女星Jean Smart憑劇集《職業槍手》(Hacks)奪得。

《混沌少年時》掃四獎成大贏家 HBO max醫療劇集《匹兹堡》(The Pitt)捧走劇情類型的最佳劇集獎，演急症室主管醫生的諾亞維奧(Noah Wyle)，繼去年艾美獎後再奪視帝；視后則由《眾生為一》(Pluribus)的Rhea Seehorn首次提名及奪得。另外，獲5項提名的Netflix大熱劇《混沌少年時》(Adolescence)就獲最佳迷你劇集及電視電影、男主角、男女配角合共四個獎成大贏家。同組別的女主角獎則由米雪威廉絲(Michelle Williams)憑Disney+的奪得《死前慾望清單》(Dying for Sex)奪得，她並沒有出席頒獎禮。

第83屆金球獎電視組別(得獎名單)

最佳迷你劇集及電視電影 最佳劇集：《混沌少年時》(Adolescence) 最佳男主角：Stephen Graham《混沌少年時》 最佳女主角：米雪威廉絲憑《死前慾望清單》 喜劇或音樂劇類型 最佳電視劇：《鬥氣影業》(The Studio) 最佳男主角：薛夫洛根《鬥氣影業》 Jean Smart憑劇集《職業槍手》 劇情類型 最佳劇集：《匹兹堡》(The Pitt) 最佳男主角：諾亞維奧(Noah Wyle)《匹兹堡》 最佳女主角：Rhea Seehorn《眾生為一》 最佳男配角：Owen Cooper《混沌少年時》 最佳女配角：Erin Doherty《混沌少年時》