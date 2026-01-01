熱門搜尋:



出版：2026-Jan-12 14:22
更新：2026-Jan-12 14:22

金球獎2026｜里安納度狄卡比奧女友魔咒變笑話 與茱莉亞羅拔絲罕有同框

B1f22682 10e3 42f0 b97f 9bf0eb353279

里安納度狄卡比奧無緣憑《一戰再戰》封帝。

83屆金球獎頒獎典禮已圓滿結束，里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)雖然無緣封帝，但他主演的《一戰再戰》(One Battle After Another)卻成為電影組的大家贏，其一舉一動同樣成為焦點。

螢幕擷取畫面 2026 01 12 141312 螢幕擷取畫面 2026 01 12 141652 D8576566

25歲魔咒成佳話

頒獎禮舉行期間，主持人Nikki Glaser在台上當住全場把里安納度的感情世界拿來開玩笑。在開場時，Nikki Glaser妙語如珠地點名台下的一眾候選人，當講到里安納度時，她說：「你的演員生涯多麼優秀，有無數卓越的表演，跟每一個優秀導演合作，已經贏了三個金球獎、一個奧斯卡獎項。」接著，Nikki話鋒一轉，直接把里安納度的感情事擺上台，並道：「這些成就，你都在你女朋友30歲之前完成了。」幽默又搞笑的台詞瞬間讓全場爆笑，而里安納度狄卡比奧本人則大方地露出微笑，Nikki Glaser也馬上解釋：「里安，抱歉我開了這個玩笑，這很低俗，我本來不想講的，但是……我們不知道你其他事。」里安納度狄卡比奧向來被指有25歲魔咒，身邊的女伴都不會超過25歲，更有網民笑指他會於女友25歲生日前分手。

里安納度今次現身盛會，在台下亦有跟茱莉亞羅拔絲(Julia Roberts)罕有同框，更被拍得大方恭喜出爐影帝添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)，更與年僅16歲的《混沌少年時》最佳男配角Owen Cooper合照，心情勁靚。

AP26012111673256 2eae0d4a eb7f 4946 8298 df9734fad2cb E0528787 d4e8 4a93 b52f bc7a84477990 One Battle After Another 82225 b4cfbe28df5c418e8ea2c18be37342e5



