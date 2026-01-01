官恩娜絕跡幕前10年網民敲碗開演唱會 獲本尊親自回覆

官恩娜（Ella）自從2015年與法籍老公結婚後，誕下一仔一女，絕跡幕前演出超過10年。Ella當年以模特兒身份出道，之後她在歌影視三棲發展亦有亮眼表現，她參演過TVB經典劇集《律政新人王II》、《酒店風雲》和《雷霆掃毒》等，深受觀眾喜愛。另外Ella唱功備受肯定，她在2009年於《超級巨星》與參賽者林志程合唱《Endless love》被音樂創作人雷頌德（Mark）激讚。

Ella 懷念以前唱歌的日子 最近有網民在社交平台發文指自己表示從小到大也喜歡聽Ella唱歌，兼且標記Ella的社交平台帳號，希望她能夠復出開演唱會。Ella親自回覆網民感謝對方一直以來的支持，並寫上：「Thank you so much for your support！其實我有時都會好懷念以前唱歌嘅時候， 畢竟人生有好多唔同嘅階段， 暫時呢個階段可能未必有機會再同你見面！睇到你呢個留言我真係好窩心！ 希望你有一個美好的2026年！」

另外有一位網民在留言區表示大讚Ella經典金曲《謝謝你離開》很好聽，並留言標記Ella帳號兼寫上：「你可唔可以出嚟唱返歌？」Ella則回覆：「Thank you sweetie...maybe one day（感謝你，可能會有這一天）」。