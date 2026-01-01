李龍基指王青霞完全唔貪錢 爆對方老公一直在外家公司工作

李龍基跟王青霞（Chris）的「爺孫戀」因為Youtuber 「導遊哥哥」Hugo拍到Chris在佛山跟老公、媽媽過節而畫上句號。基哥日前接受傳媒訪問，除再次交代七層樓的去向，又否認是「計算基」外，更剖白與Chris 的感情，大爆對方老公原來一直在外家工廠工作。





強調 Chris 唔貪錢 基哥與Chris拍拖七年，他大談分手後感受，直言很愛對方：「都未曾完全可以放得低，因為太深厚啦，真係太深愛佢，冇計，忽然間有個咁大嘅打擊，唔係咁易放得低，不過我都會盡量，如果唔放低，好多嘢都做唔成，我仲有好多工作要做……」基哥提到很多人追問他，Chris 是否在他身上拿了很多錢，基哥表示要再一次聲明：「佢完全唔係貪我嘅錢，我只不過放一萬幾錢喺屋企，佢買餸要買嘢就攞啦，就係咁簡單。佢完全冇喺我身上攞任何嘢，亦都冇話要買過『包包』，完全冇，我可以對住燈火同你講。」

基哥續指去年冬至看到Chris與老公及媽媽一同吃飯的片段，當然感到震撼：「我冬至嗰晚一睇到呢個影片，其實我嘅震撼性係好大，我好傷心，點解會咁樣嘅呢？」但他冷靜後回想二人相處七年的感情，他有感：「佢對我好好，真係好好，我亦都發覺唔到佢有任何、有咩特別之處。」





Chris「老公」的出現 基哥又指王青霞其後向他解釋為何會有個「老公」出現，他指：「佢2007年結婚，後來因為某種緣故，佢話經歷咗一件好大嘅事，佢冇話我聽係咩事，但我都知，老實講，兩公婆分開一定有問題。2009年已經離開咗佢老公，飛咗去美國。點解要飛過去？一定有事。2011年嘅時候，佢返嚟香港，我哋嗰時啱啱識咗，後來佢又返去美國，若然佢同佢老公好好嘅話，點解唔係嗰陣時黐返埋？」





李龍基剖白與Chris 的感情，大爆對方老公原來一直在外家工廠工作。

愛得一發不可收拾 基哥2018年之後再遇上Chris，他坦言那刻開始便愛得一發不可收拾：「後來大家都知，我返嚟之後同佢一齊生活。咁多年，我哋好高調咁生活，點解佢老公唔嚟搵我哋？老實講，如果佢老公嚟搵我，或者同我講聲，我就知佢真係有老公啦，但係冇，佢哋之間一定係有問題。」基哥續維護Chris ：「佢係好需要愛，但係佢喺佢老公嗰度搵唔到，佢哋之間發生咗咩事我唔知道，亦都冇去問，能夠令佢離開咁耐，都唔係小事。」







Chris與 老公關係 基哥又解釋Chris 老公原來是在她父親的工廠裡工作：「點解會冬至影到佢同佢老公、同佢阿媽食飯呢？原來佢老公喺佢父親間廠入面做緊好高級，你可以去父親間廠幫助好大。所以冬至一定要請佢老公食飯，佢係咁樣同我解釋。」最後，基哥表示事已到此已經與Chris告一段落，亦都不會再去深究細節。