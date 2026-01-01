古天樂進駐Threads被質疑非本尊經營，拍片親證：團隊就係我，我就係PR團隊

古天樂（古仔）主演的電影《尋秦記》最近引起全城熱話，票房節節上升，港澳累計已正式衝破6千萬大關，氣勢有增無減。近日，古仔緊貼潮流進駐社交平台Threads，火速吸納21萬粉絲，非常厲害。





首發帖文 早前，古仔在謝票時自爆《尋秦記》主題曲《天命最高》中，自己將當中一句「亂局亦一樣人定」唱錯成「亂局亦一樣入定」，後來在電影版《天命最高》中更正；不過，其後，有人表示已向填詞人林夕，林夕表示正確版應是「亂局亦一樣入定」才對，即是古仔以為自己唱錯，其實是對的，但後來又將「錯誤」更正，相當複雜。今日（1月12日）凌晨時分，古仔在Threads發第一篇帖文，並寫上60個「入定」表示：「紀念我今日入定threads!（大家可以估下第一個post入面仲有咩玄機）利申：估中無獎」，有醒目網民立即估中，意指是6,000萬票房！

親證身份 不過，有網民就質疑這個Threads帳號並非古仔本人去「經營」，並謂：「肯定係PR團體用佢自己小號巡視啦！」而屬古仔公司旗下藝人吳肇軒更大膽留言謂：「圖都冇張，點信你係古天樂呀，我都係古天樂呀！」古仔見狀即回覆：「估到你哋唔信，好彩影低咗。」古仔更上載短片親證是他本尊玩Threads，片中見他以手機語音打字：「PR團隊就係我，我就係PR團隊，我問你死未？！」場面搞笑；事後，古仔更追蹤了吳肇軒，吳肇軒即興奮表示：「今次我話我贏咗99%香港人，你哋駁我唔到喇啩？」