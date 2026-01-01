陳健安(安仔)一連兩場《時的狀態演唱會2026》昨晚(11日)於西九竹翠公園舉行尾場，師妹黃淑蔓和雲浩影，以及陳柏宇、陳蕾、鍾雪瑩、黃正宜(阿正)、Tsoul、力臻、Stone、Regen張惠雅、黃凱逸等圈中友好均有捧場，安仔以一身皓色太空機長服飾，以《以青春之名》和《唔明你講乜》為演唱會掀序幕，他自言化身時光機長，帶大家透過音樂穿越時間。

新歌紀念亡父逝世20周年 陳健安在開show前幾天自爆「打敗仗」病倒，但昨晚表現大勇，靚聲再現，更不時與歌迷互動大合唱，又大展舞姿，被舞蹈員抬起又興奮做「V」字馬。當唱到《創作者的派對》時，更與舞蹈員猜包剪揼，又跟台下試當真的林子峰(Stone)猜，不過幾乎全程猜輸。

安仔在演唱會首次公開演唱從未發布的新歌《梨子》，當唱畢《心裡尚有象牙白》和《好好掛住》後，他表示，有些人和事即使消失，只要藏在心底好好掛住，仍會引領前行，他表示，「今年係我爸爸逝世20周年，我諗返細個一齊嘅畫面，佢好鍾意批梨，批皮係一條過唔斷，佢覺得好玩，呢個係佢嘅生活情趣，我細個都有模仿佢，亦發現有嘅價值觀或行為係潛移默化咗，所以寫咗歌好好掛住佢。」接著唱《愛的一種練習》就尋找媽媽的影踪，並表示將這歌唱給媽媽聽，寄意兩母子相處的彼此學習。

頭場傷心 尾場開心到喊 當唱到《流星劃過富士山》時，舞台上大屏幕播放他與歌迷的合照，唱《一吻穿越四十六億歲》後，他分享創作人心路，原來1月9日是他單飛七周年前的日子，故今次演唱會別具意義。他坦言創作路很孤單，「多謝你地每一個有聽我嘅show，令我知原來唔係得我一個寂寞，你地都寂寞，好多人都寂寞時大家就唔寂寞。」接著他翻唱孫燕姿的《克卜勒》，並澄清不是下周開騷的馮允謙作品《吉卜力》。演唱會以《繼續繼續》作結，安仔笑言要慳時間，索性留在台上不「扮encore」，按觀眾要求，唱了半首《如果世外見》和清唱《煉獄健身室》，最後唱《重生》時表示，這是七年前1月9日正式單飛發展的首支作品，亦是他在人生低潮時寫下的歌。唱畢與演唱會台前幕後人員謝幕時，哭成淚人，高呼，「「好正呀！可以喊喇！多謝，多謝每一位入場嘅人，好多謝所有人成就呢個演唱會嘅人；尋日頭場好傷心，而家好開心，好正呀，多謝晒！」

感動版《好好掛住》 健安於完騷受訪時表示，儘管已非常自律，保持清淡飲食和高質睡眠，出席頒獎禮都避開人群，但於1月4日突然病倒，惟有中西藥和針灸治療，不過在日前(10日)的頭場演中，唱至中段突然難以發聲，「特別係唱《好好掛住》，低音唔見晒，好似讀書咁，第一次要大家幫手唱呢首歌，其實大家都知我把聲唔舒服，變成完全無諗過嘅感動位，feel到大家好用力好大聲幫我完成呢首歌。」他自爆在完場後留意網上評論，感激各位沒有將走音片放上網，「有comment話係聽過最感動版本嘅《好好掛住》，大家一齊去完成，雖然個刻唱歌能力已失去，但那種脆弱，大家都感受到，嗰種能量。」他認為還有現場觀眾的支持，給他力量才能完成。

接著唱新歌《梨子》時，「突然開聲返嚟，心諗係咪阿爸(亡父)保佑，俾力我，因為首歌係送俾爸爸作紀念。」他表示早於去底已錄好歌曲，但母親在前晚頭場才首次聽到，「我見佢喊喎！」他又笑言成功向媽媽隱瞞病情，「直至完咗第一場先知，佢話亞媽睇到好心痛，於是決定睇埋尾場。」

單飛七周年 好感觸 安仔坦言完成頭場後，因自責而暗自落淚，但不自激動，反而在尾場謝幕時非常激動，「喊咗個宇宙出嚟，好開心，諗返起有一年喺網上攞創作人金獎，好感動，百感交集嘅感覺，所以喺台上話好爽，可以大喊一場。」他解釋當唱《重生》的一句歌詞「但我每步走過也不寂寥」時，望著觀眾倍伴自己經歷這兩晚和七年單飛的日子。他形容今次是寶貴一課，「無常，以為自己控制晒，但都係會病。」當求救時，就會感受身邊人和樂迷有多愛鍚自己。談到未有慶祝勁爆男歌手獎，他表示完騷後先放假休息，接著在25日舉行簽唱會順便慶祝。談到C AllStar會否在今年合團，他就表示暫未有計劃，繼續專注自己的solo發展。