熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jan-12 18:00
更新：2026-Jan-12 18:00

陳健安演唱會｜抱病上陣謝幕悲喜交集：喊咗個宇宙出嚟 首唱紀念亡父新歌《梨子》

分享：
Ad020152 42c5 4a64 b6f9 23566a81f2df

陳健安在演唱會謝幕時，器成淚人，同時又高呼好開心。(娛樂組攝)

adblk4

陳健安(安仔)一連兩場《時的狀態演唱會2026》昨晚(11日)於西九竹翠公園舉行尾場，師妹黃淑蔓和雲浩影，以及陳柏宇、陳蕾、鍾雪瑩、黃正宜(阿正)、Tsoul、力臻、Stone、Regen張惠雅、黃凱逸等圈中友好均有捧場，安仔以一身皓色太空機長服飾，以《以青春之名》和《唔明你講乜》為演唱會掀序幕，他自言化身時光機長，帶大家透過音樂穿越時間。

4ad67ae2 3545 415f 9317 5b571df57903 915bac36 ecef 4cc0 b49f 4b50c0f3a36e D6b2b507 7971 4bd9 a495 cb7515b2c79f 06534396 2526 4f2e 9bf0 295418b6c3e3 100c52c5 827c 4dc4 ab76 6899757383aa 11d31534 0b71 497b 809f dc228c386ab7 8df094cc 7f1c 45e0 8853 0412ad345836 DSC00054 IMG 3626

新歌紀念亡父逝世20周年

陳健安在開show前幾天自爆「打敗仗」病倒，但昨晚表現大勇，靚聲再現，更不時與歌迷互動大合唱，又大展舞姿，被舞蹈員抬起又興奮做「V」字馬。當唱到《創作者的派對》時，更與舞蹈員猜包剪揼，又跟台下試當真的林子峰(Stone)猜，不過幾乎全程猜輸。

adblk5

安仔在演唱會首次公開演唱從未發布的新歌《梨子》，當唱畢《心裡尚有象牙白》和《好好掛住》後，他表示，有些人和事即使消失，只要藏在心底好好掛住，仍會引領前行，他表示，「今年係我爸爸逝世20周年，我諗返細個一齊嘅畫面，佢好鍾意批梨，批皮係一條過唔斷，佢覺得好玩，呢個係佢嘅生活情趣，我細個都有模仿佢，亦發現有嘅價值觀或行為係潛移默化咗，所以寫咗歌好好掛住佢。」接著唱《愛的一種練習》就尋找媽媽的影踪，並表示將這歌唱給媽媽聽，寄意兩母子相處的彼此學習。

adblk6

48d408cc e239 42bb 87b0 83632532a8d6 665c4e52 b937 4ed8 aee1 74f5ae7021cc 032d0cf2 828d 4360 a7c0 8a3614d1b4bc 7c21a422 ac61 4ec5 a660 b3f8f7b8f10e 8f28cf6f 53ef 4fd4 aa6d 4bde87d22696 D6b2b507 7971 4bd9 a495 cb7515b2c79f Ae43e2e3 f32b 47f5 89d2 ff2a21dab2cb 01264d99 c78b 4d29 b5f5 5d5a74abaa4b 0826f2b1 031d 45ba ae24 df36521c17f9 1273eacf 0155 4465 8ac9 1d9dff420fd4 ONJAI 113

頭場沮喪 尾場開心到喊

當唱到《流星劃過富士山》時，舞台上大屏幕播放他與歌迷的合照，唱《一吻穿越四十六億歲》後，他分享創作人心路，原來1月9日是他單飛七周年前的日子，故今次演唱會別具意義。他坦言創作路很孤單，「多謝你地每一個有聽我嘅show，令我知原來唔係得我一個寂寞，你地都寂寞，好多人都寂寞時大家就唔寂寞。」接著他翻唱孫燕姿的《克卜勒》，並澄清不是下周開騷的馮允謙作品《吉卜力》。演唱會以《繼續繼續》作結，他唱之前談起頭場表現說起頭場失準心情，安仔道︰「我本身好沮喪，返到去喊，但睇到你哋每個留言(鼓勵)，我係笑住瞓。做歌手唔係只係付出，聽眾亦唔係只係接收嗰個，因為我哋唔係服務性行業，唔係你俾咗錢，我要俾咩服務你，歌手與歌迷唔係呢種關係。唱每首歌做每個騷，得到你哋回應係互相。所以我成日同人講，我做歌唔係好偉大要陪伴大家，開頭我只係想搵人陪，所以喺音樂入面搵到安慰，然後分享俾一啲相同頻率嘅人，繼續行落去，好多嘢一齊完成，包括呢個騷。」

adblk7

安仔笑言要慳時間，索性留在台上不「扮encore」，按觀眾要求，唱了半首《如果世外見》和清唱《煉獄健身室》，最後唱《重生》時表示，這是七年前1月9日正式單飛發展的首支作品，亦是他在人生低潮時寫下的歌。唱畢與演唱會台前幕後人員謝幕時，哭成淚人，高呼，「「好正呀！可以喊喇！多謝，多謝每一位入場嘅人，好多謝所有人成就呢個演唱會嘅人；尋日頭場好傷心，而家好開心，好正呀，多謝晒！」

9bef9e81 9dda 4f46 a357 336988ea1275 4684d889 3018 4d50 bd08 8b1b7b04f208 6703e8f3 80a8 4be4 ae3d 9705deadffb7 D6b2b507 7971 4bd9 a495 cb7515b2c79f 1273eacf 0155 4465 8ac9 1d9dff420fd4

感動版《好好掛住》

健安於完騷受訪時表示，儘管已非常自律，保持清淡飲食和高質睡眠，出席頒獎禮都避開人群，但於1月4日突然病倒，惟有中西藥和針灸治療，不過在日前(10日)的頭場演中，唱至中段突然難以發聲，「特別係唱《好好掛住》，低音唔見晒，好似讀書咁，第一次要大家幫手唱呢首歌，其實大家都知我把聲唔舒服，變成完全無諗過嘅感動位，feel到大家好用力好大聲幫我完成呢首歌。」他自爆在完場後留意網上評論，感激各位沒有將走音片放上網，「有comment話係聽過最感動版本嘅《好好掛住》，大家一齊去完成，雖然個刻唱歌能力已失去，但那種脆弱，大家都感受到，嗰種能量。」他認為還有現場觀眾的支持，給他力量才能完成。

adblk8

接著唱新歌《梨子》時，「突然開聲返嚟，心諗係咪阿爸(亡父)保佑，俾力我，因為首歌係送俾爸爸作紀念。」他表示早於去底已錄好歌曲，但母親在前晚頭場才首次聽到，「我見佢喊喎！」他又笑言成功向媽媽隱瞞病情，「直至完咗第一場先知，佢話亞媽睇到好心痛，於是決定睇埋尾場。」

1965a655 3151 4d7a b3d1 d6528ee60c59 20fa81b9 edb7 422b 8902 5621bda9a5d3 Aaa50fbf d6cd 4328 93c7 ce8c77bcfa7c E11dbe72 a8c1 4758 b975 3ec751bbe40f Ad020152 42c5 4a64 b6f9 23566a81f2df 70888519 a702 4efc 944a a4e73c61d533

單飛七周年 好感觸

安仔坦言完成頭場後，因自責而暗自落淚，但不自激動，反而在尾場謝幕時非常激動，「喊咗個宇宙出嚟，好開心，諗返起有一年喺網上攞創作人金獎，好感動，百感交集嘅感覺，所以喺台上話好爽，可以大喊一場。」他解釋當唱《重生》的一句歌詞「但我每步走過也不寂寥」時，望著觀眾倍伴自己經歷這兩晚和七年單飛的日子。他形容今次是寶貴一課，「無常，以為自己控制晒，但都係會病。」當求救時，就會感受身邊人和樂迷有多愛鍚自己。談到未有慶祝勁爆男歌手獎，他表示完騷後先放假休息，接著在25日舉行簽唱會順便慶祝。談到C AllStar會否在今年合團，他就表示暫未有計劃，繼續專注自己的solo發展。

adblk9

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務