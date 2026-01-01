熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Jan-12 17:27
更新：2026-Jan-12 17:27

炎明熹加盟Sony首作《風旅》獲KOKIA加持 拍攝MV搏盡飛天差啲抽筋

Fe82a10a 57b3 4864 821b 855e0d2b4d49

炎明熹為《風旅》拍攝MV挑戰「吊威也」，搏盡飛天更差點抽筋。

樂壇小天后炎明熹(Gigi)加盟Sony Music大中華區，日前舉辦《THE VOYAGE TO…》新歌發布記者會，率先現場演繹新歌《風旅》。作為加盟後首支作品，《風旅》由日本著名音樂人KOKIA為Gigi度身作曲及編曲，並邀來Oscar替Gigi寫出內心心聲。

邀日本音樂人合作

提到今次《風旅》的旋律時，Gigi十分興奮：「呢首歌嘅作曲家KOKIA小姐係我非常之欣賞嘅作曲家，所以邀請到佢為我作曲我好開心！」KOKIA正是鄭秀文的著名作品《Arigatou》的日本原曲主唱兼作曲人，Gigi亦表示今次旋律是KOKIA為自己度身訂造，使作品由旋律開始已充滿著自己的想法，因此Gigi亦希望各位樂迷細味《風旅》這首作品：「呢首歌係一首好有愛爾蘭風格嘅歌，我一聽嘅時諗到嘅就係大自然，希望大家聽嘅時候都會鍾意。」

3a988172 70ef 4465 a312 200d1ab3dbb1 62e3ac46 c3a4 404b a4a5 437cb473dc1a 78f6dc8f 0d51 4a96 b2d8 ba63c208e9b9

空靈聲線帶出自然感

演繹作品方面，Gigi解釋作品本身給予自己一種自然的感覺，因而於錄音時特意挑選一種帶空靈感的聲線進行演繹，並且配合歌詞，將自己內心的所思所想盡量地展露及傳達至樂迷內心：「因為呢首歌係我加入新公司嘅第一首歌，我好想俾大家睇到我真實嘅一面，希望大家可以陪我展開一段新嘅旅程！」作曲人KOKIA更在個人網誌上談及是次合作，分享她在聆聽Gigi歌聲時感受到獨特的空靈感，所以特意譜出《風旅》的旋律，並藉此帶出Gigi在新篇章擁抱變化、隨風而行的訊息與祝福。

特別鳴謝Oscar

要成功將Gigi的真實一面以及內心想法傳遞予一眾樂迷，除旋律以及 Gigi 的歌聲以外，作詞人Oscar為Gigi所填寫的歌詞亦是功不可沒。Gigi為此特別感謝Oscar，她表示：「真係好多Oscar！因為我知自己有時表達得唔係好清楚，但佢都好有耐性去幫我梳理！」在Oscar耐心誘導及轉化下，Gigi將自己想表達的內心想法蘊藏於《風旅》之中。其中她自己最愛的便是「旅行為遠景 不計路程 雨驟來 也能 恬靜」一句，其中意義則留待樂迷好好感受。

展開特技訓練

除歌曲製作一絲不苟外，是次《風旅》的MV為表達歌中意義，拍攝過程Gigi更是「搏盡」飛天落水。在MV中，Gigi要全身浸於水中，其後更要「吊威也」飛天。談到拍攝過程，Gigi笑指自己在「吊威也」期間差啲抽筋。其實Gigi為拍攝今次MV，早於拍攝前進行「吊威也」的特技訓練，為求MV最終成品能有最佳的效果。因此Gigi希望一眾樂迷在聆聽《風旅》之餘，亦不忘要細味MV中所花了的心思。

D88cab7a c3c8 436b a2dc aee9bf75efed 99f1d9bd b358 40c9 ba02 c3bca8e81398 2153c144 dacc 4228 8050 79450425130c 68012d8f d72e 446b 9e21 f945b9fe35f1 82773178 f92e 410c 9cf4 d20caadc647f D2c138be e679 4fff bec7 099e4d08f6af D56ebf48 36a1 4c41 b536 65dccc109658 VS 1WhatsApp 0’02”

