炎明熹加盟Sony首作《風旅》獲KOKIA加持 拍攝MV搏盡飛天差啲抽筋

提到今次《風旅》的旋律時，Gigi十分興奮：「呢首歌嘅作曲家KOKIA小姐係我非常之欣賞嘅作曲家，所以邀請到佢為我作曲我好開心！」KOKIA正是鄭秀文的著名作品《Arigatou》的日本原曲主唱兼作曲人，Gigi亦表示今次旋律是KOKIA為自己度身訂造，使作品由旋律開始已充滿著自己的想法，因此Gigi亦希望各位樂迷細味《風旅》這首作品：「呢首歌係一首好有愛爾蘭風格嘅歌，我一聽嘅時諗到嘅就係大自然，希望大家聽嘅時候都會鍾意。」

演繹作品方面，Gigi解釋作品本身給予自己一種自然的感覺，因而於錄音時特意挑選一種帶空靈感的聲線進行演繹，並且配合歌詞，將自己內心的所思所想盡量地展露及傳達至樂迷內心：「因為呢首歌係我加入新公司嘅第一首歌，我好想俾大家睇到我真實嘅一面，希望大家可以陪我展開一段新嘅旅程！」作曲人KOKIA更在個人網誌上談及是次合作，分享她在聆聽Gigi歌聲時感受到獨特的空靈感，所以特意譜出《風旅》的旋律，並藉此帶出Gigi在新篇章擁抱變化、隨風而行的訊息與祝福。

特別鳴謝Oscar

要成功將Gigi的真實一面以及內心想法傳遞予一眾樂迷，除旋律以及 Gigi 的歌聲以外，作詞人Oscar為Gigi所填寫的歌詞亦是功不可沒。Gigi為此特別感謝Oscar，她表示：「真係好多Oscar！因為我知自己有時表達得唔係好清楚，但佢都好有耐性去幫我梳理！」在Oscar耐心誘導及轉化下，Gigi將自己想表達的內心想法蘊藏於《風旅》之中。其中她自己最愛的便是「旅行為遠景 不計路程 雨驟來 也能 恬靜」一句，其中意義則留待樂迷好好感受。

展開特技訓練

除歌曲製作一絲不苟外，是次《風旅》的MV為表達歌中意義，拍攝過程Gigi更是「搏盡」飛天落水。在MV中，Gigi要全身浸於水中，其後更要「吊威也」飛天。談到拍攝過程，Gigi笑指自己在「吊威也」期間差啲抽筋。其實Gigi為拍攝今次MV，早於拍攝前進行「吊威也」的特技訓練，為求MV最終成品能有最佳的效果。因此Gigi希望一眾樂迷在聆聽《風旅》之餘，亦不忘要細味MV中所花了的心思。