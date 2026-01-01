李龍基（基哥）今日（12日）出席拍攝探班活動，基哥接受訪問回應與王青霞（Chris）的感情關係。基哥指從來沒有想到會被廣泛報道，認為男歡女愛只屬於兩個人的事情。基哥提到最近因為Chris被爆出許多的秘聞，再次引起各界關注，令到他深受打擊。

被問到有否為失戀一事而哭過，基哥說：「最近喺短視頻聽到一首歌，每聽一次就喊一次。」講到Chris在家中放置的物品是否已經掉了，基哥直言：「有啲衫褲都掉咗，佢有啲鞋都好靚，我都有問佢要唔要，佢話唔要，咁我就掉咗！」基哥續說連對方的畫作也掉了。

至於現階段會否繼續與Chris聯絡，基哥表示：「而家都少咗好多，有陣時佢成日都唔會覆我一次訊息，佢最近都有訊息俾我，叫我唔好咁傷心。」講到Chris有否坦白承認已經結婚，他說：「唔到佢唔承認，因為都被報道出來，佢老公個樣係點樣同埋姓氏，仲有埋個仔。所以佢完全冇再隱瞞我。」基哥指事前對於Chris隱瞞婚姻並不知情，他續說：「我完全冇收到風，只不過知道佢返咗屋企，全程要打理間廠，好忙好忙。」被問到當時探監的時候，是否未見過Chris父母，他說：「佢父母都冇落過嚟香港。」

與王青霞一齊被捕

基哥澄清網上流傳指他當時返內地刻意通知入境處拘捕Chris，他說：「我同Chris當時一齊俾人拉！我好記得我哋一齊返到屋企之後，有人拍門，之後有五個男士入嚟，跟住表明身份我哋係入境處，我都係俾人拉咗！」基哥透露過去一直簽保，簽足兩年時間，每隔三個月要簽保一次。基哥續說：「後來Chris判咗入獄，搵唔到證據證明我教唆Chris，以為我知情，最後結束案件，就冇事啦！連一千蚊嘅擔保費都攞返。」

講到當時Chris錄口供的情況，基哥說：「入境處嘅人叫我就首先跟咗佢哋返入境處先，另外有幾個人就喺我屋企裏面同Chris落口供，落口供直到深夜十二點幾，我唔知道佢哋係點樣嘅情況。」