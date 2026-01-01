李龍基澄清七層物業冇轉給王青霞 不滿被網民批評：話我淫人妻

rvfh846WgbE

李龍基（基哥）今日（12日）出席拍攝探班活動，基哥接受訪問回應早前受訪指將七層物業轉給王青霞（Chris），他澄清：「嗰一條受訪視頻完全冇提到Chris，我未接受訪問之前主持問我，其實我同佢都有傾過偈。佢問我啲物業有冇寫前妻個名，但訪問片段出街冇播出嚟。因為我嘅職業經常飛來飛去，唔知邊一日大吉利是，所以我全部過晒前妻個名。」基哥強調Chris在交往期間已經知道這件事。

催過 Chris結婚 被問到與Chris感情關係變淡，基哥說：「佢返咗佛山之後我哋見面嘅機會都少咗，感覺已經打定輸數，兩個咁深愛嘅人，佢都知道我付出咗幾多，之前就算打風落雨我都會去探監。」基哥指曾問過Chris：「我哋嘅感情好似淡咗好多，佢答我只不過因為實在太忙。」講到會否考慮Chris做契女，基哥笑言：「我從來都冇收過契女。」提到過往是否有向Chris求婚，基哥表示：「我喺羅湖有直接問佢，你放監出咗嚟之後會唔會嫁俾我？佢話會嫁，當時我自己都滿懷希望，我其實都催過佢好多次，不過佢耍走我。」

講到有否後悔為Chris而放棄幸福家庭，基哥說：「我覺得好多嘢，其實我都好相信命運，天安排咗咁樣，當一個人要走就留唔到。」提到有否懷疑過Chris生過小朋友，基哥說：「我有懷疑過，我愛佢，若果佢真係有小朋友係冇問題㗎！」基哥直言最失望是Chris隱瞞結婚一事，他表示：「若然結過婚之後單身，係完全冇問題，但係未離婚就係重點。」基哥指若果Chris正式離婚回復單身，不抗拒復合。

考慮向網民提告 至於被網民笑稱「提款基」變「計算基」，基哥表示：「我都明白喺呢個社會真係搵食艱難，有好多網民因為我而搵到錢，我都開心，但係最近有啲網民嘅言論真係過火，話我淫人妻女同埋賤男。」被問到會否考慮提告，基哥直言：「原本今日有律師同我嚟，但睇吓大家嘅反應點樣先，若然繼續都係咁樣，我就會請佢出手！」