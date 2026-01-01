尋秦記｜郭羨妮24年前台灣綜藝片出土 網民：真係好靚

《尋秦記》電影版熱爆全城，昔日電視版相關的影片經常被網民「考古」翻出重溫，其中劇中男女主角古天樂、宣萱及郭羨妮，於2002年曾到台灣參與綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，相關片段昨日在社交平台Threads瘋傳，引來網民熱議，其中當年28歲的郭羨妮年輕貌美令全網驚艷，有網民大讚「真係好靚」。

古天樂古銅色 宣萱「頭髮亂了」

《我猜我猜我猜猜猜》由吳宗憲等人主持，當時古天樂與宣萱在台灣已有一定知名度，與郭羨妮同行就是宣傳電視版《尋秦記》，他們在節目中大玩競猜遊戲，輸家會被強力氣體噴頭。片段見到古天樂已曬得臉孔呈古銅色，獲大讚英俊。宣萱則穿上小背心，難得地輕露「事業線」，不過她因為答錯問題而被噴得頭髮凌亂，樣子十分趣怪。