娛樂
出版：2026-Jan-13 13:30
更新：2026-Jan-13 13:30

BoA宣布離開效力25年SM娛樂 前年曾透露滿約後想引退

3c2826b2 9c16 4880 bda3 cf662078fc6d

BoA宣布離開效力25年的SM娛樂 。

BoA貴為K-POP界韓流先驅，演藝生涯奉獻給SM娛樂超過25年，昨日(12日)她終於宣布離開，SM發聲明表示：「本公司與BoA經過長時間且深入的討論後，協議在20251231日為最後期限，結束這段長達25年的同行旅程。」BoA2000年以13歲之齡出道，形容這25年間，BoA為SM娛樂帶來自豪，也是象徵性的存在，不只是藝人BoA，並衷心祝福名為權寶兒的未來人生能夠幸福；最後，SM方面表示：「雖然與本公司的專屬合約即將結束，但我們仍會支持BoA在未來新的活動與挑戰中盡情發揮自身實力，作為『亞洲之星』繼續更加閃耀地前進。」

B00bac63 d1cb 4d82 aec8 00148252b1f8 D82f843f 46f0 4a17 8223 e1b7ca5813de 7ce3e91c efd7 4e45 8628 9cb41b3576fe

BoA發表離巢心情

SM娛樂昨日除發布聲明外，同時公開了一條致敬影片。BoA也表達了離開SM娛樂的心情與感受。此外，BoA在自己的IG上寫道：「我付出了很多、也收穫了很多，因此我會帶著不留遺憾的心情離開。」她也補充：「很感謝我們一起走過的時光，未來我也會繼續支持閃耀的SM娛樂。謝謝。」

太妍續約SM娛樂

BoA當於20244在IG限時動態已透露將離開SM娛樂，她當時寫道：「現在合約到期了的話，可以引退了吧？？」之後她再發文寫：「看來還是我們理解的對。」留言一出，即引起廣大樂迷熱烈討論，外界矛頭直指SM娛樂，埋怨公司管理不善及沒有照顧好旗下藝人的心理健康。BoA早在1997年已加入SM娛樂當練習生，2000年出道立刻紅遍亞洲，但滿25年之際，她原來已經離巢。與此同時，SM娛樂另一位大師姐、少女時代的太妍，日前卻決定跟公司續約，SM娛樂當時強調：「今次續約是建立在長時間累積的信任與深厚夥伴關係之上。」因為太妍過去常在社交平台、公開場合暗示不滿公司，沒想到還是決定留低。

Boa01 42ffd2dc d1ce 4772 8dcd b24e0605e41b 4a286747 e572 4a93 a31b d86a8ce84699 6b8e56f8 85ff 4b79 83c1 ea5c4c2d9344

