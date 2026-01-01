麥明詩打算再生B湊夠好字 指阿仔鍾意黐實老公盛勁為

麥明詩(Louisa) 今日（13日）出席保險活動，Louisa在活動分享理財心得。提及早前兒子自己拿起奶嘴並放入口中，Louisa接受訪問表示：「我幫我婆婆澄清，其實阿仔係攞緊匙羹，而家我哋只要擺咗啲嘢食喺匙羹，佢就可以自己餵自己食。」

講到兒子對哪一方面有天份，Louisa表示：「阿仔好識得社交，唔怕人群，見到陌生人就好鍾意同人哋傾偈，係超級E人。如果唔理佢，佢就會主動同你打招呼。」Louisa續說兒子聊天的對象不分男女，並表示：「可能我哋成日都帶佢出去，所以佢唔怕陌生人。」

至於兒子是否聽得明英語和普通話，Louisa笑言：「我唔知道佢聽得明啲咩！我反而冇咁緊張呢樣嘢，佢未必明白你講咩，但係可以感受到對方嘅情緒同埋要求。」至於兒子是否已經懂得開口叫爸爸和媽媽，Louisa表示：「一定係會叫佢（爸爸）先，因為佢好黐住爸爸，爸爸係專門負責娛樂嘅部份，媽媽就專門教育嘅部份。」被問到會否有計劃生女兒，Louisa說：「我都有規劃有下一個小朋友，至於係生仔定係生女就控制唔到，但我覺得有仔有女係開心啲嘅。」

開心老公盛勁為送上生日驚喜

提到最近哥哥榮升養和醫院整形外科醫生，Louisa表示：「佢喺新嘅地方開業，我都好開心。我同哥哥關係一向都好close，2026年都幾多喜事，希望輪到我再有喜事。」

講到上月生日老公盛勁為表演舞獅送驚喜，Louisa笑言：「佢好少俾驚喜我，所以我都好開心。我冇嚇親，其實開頭我都唔知，後來我見到對鞋，之後先至明白發生咩事。」