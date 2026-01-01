大隻Rocky鄭健樂被貼街封為世紀賤男 遭指控欠債不還等4宗罪

前港男「大隻Rocky」鄭健樂早前與37歲女星崔碧珈(Anita) 驚爆父女戀成為話題人物。Rocky曾在Facebook上改了status自稱「和Anita Chui在戀愛中」，並附上與崔碧珈的合照，不過女方事後卻否認戀情，並暗指Rocky裝單純追求她身邊好友。最近有報道指Rocky欠債不還錢被貼街招封為世紀賤男，內容指控他欠債、求包養等4宗罪。

曾透露收入不穩定 日前有途人於旺角街頭見到街招上印有Rocky TVB的官方照片，內容則寫上：「TVB過氣藝人鄭健樂，食軟飯食咗幾十年，前妻頂佢唔順離婚，60歲老嘢無咗蠢女人養之後，出面爭落周街大耳窿就係人都知㗎啦！超無膊頭，以為申請咗破產可以唔使還錢，成日仲以為自己係大明星，喺社交網站周圍食女求包養，啲女真係蠢！但破產上晒法庭上網查一查都知，呢件Rocky真係香港世紀賤男！唔好諗住破咗產就使還錢啊契弟！」有不少傳媒向Rocky詢問被貼街招一事，不過卻未能得到當事人回覆。

Rocky早年曾透露收入不穩定，在TVB演閒角為主，他經常出現「唔夠騷」的情況，每個月收入可能只得四位數。另外，Rocky表示曾經試過被前妻投訴不要再去追夢。據了解現階段Rocky主要的工作是擔任健身教練，做藝人則為副業。