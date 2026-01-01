蕭正楠靠蕭哈哈𢭃利是回本 暫未有job出歌搞下新意思

他稱蕭哈哈現時除了會嗌爸爸媽媽外，也有叫婆婆、嫲嫲，依家會多了不少意想不到的互動，每次見到他做出不同動作都感到很甜蜜。他表示已教定哈哈做拜年動作「回本」，「都派咗咁多年，今年可以帶個BB出去收下利是，都幾開心！」他稱已準備定一些服飾，好讓大家塞利是俾蕭哈哈，問到會否有馬仔造型，他表示要看黃翠如意思。

提到許惠菁跟蕭正楠是鄰居，今個新年會不會聚在一起，Edwin表示會。他說︰「會呀！大家都會聚埋一齊煮下嘢食！ Charmine識煮嘢食，仲要杜燕歌、韓馬利成日都試佢手勢，今個新年一定會去佢屋企。」他又指Charmine今日出席活動沒有很緊張，在後台準備時更閒聊幾句，也沒有覺得她不適應。

問到Edwin接下來有沒有工作安排，他表示暫時忙於錄製新歌，「自己幫自己安排就有，依家做緊新歌，我覺得幾開心，啱啱錄完首歌，可能BB出世，自己身份唔同咗，把聲都唔同咗。(係咪製作少咗所以做番歌手？)大家都係幫自己工作諗一個適合方案，我本身係唱歌出身，既然再唱番歌，就想有個新感覺俾大家聽下，我哋係比較要機遇，依家個機遇係唱歌，所以就會向呢個方向行。」他談到去年跟黎耀祥、曹永廉一齊去澳洲拍節目，稍後將會播出。他坦言有些觀眾喜歡的CP、新人，公司會安排他們去拍旅遊節目，自己很認同黎耀祥所言，他們拍這些節目的機會愈來愈少，但他們三人去旅行仍有吸引觀眾之處，機會是很難得。