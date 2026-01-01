姜濤首個個人海外巡唱3月倫敦首站 延續MIRROR起航精神

姜濤（Keung To）的首個個人海外演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE TOUR 2026 - LONDON》將於2026年3月13日（星期五）於英國倫敦OVO Arena Wembley隆重舉行。是次倫敦站不單是姜濤首場個人海外演唱會，也是巡唱的首站，是姜濤音樂生涯的重要里程碑，承載著與海外粉絲重逢的深厚情感，旨在為長期身處海外的粉絲創造一個凝聚、共享音樂的交流空間。

預告歌單考慮加入國語或廣東歌彩蛋 姜濤透露，選擇倫敦作為巡演首站，背後蘊含多重意義。一方面，MIRROR當年亦以倫敦為海外首演起點；另一方面，姜濤希望藉此機會與身處海外的粉絲見面重聚，亦表示十分喜愛倫敦的風景與生活氛圍，還有不能少得當地美食。

為回應海外樂迷的期待，姜濤預告巡演內容將特別調整，有機會獻唱過往演唱會中未曾公開演出的個人心水國語及廣東歌曲，作為送給倫敦觀眾的專屬彩蛋。他亦將與監製團隊密切溝通，因應當地觀眾，看看是否需要按當地樂迷喜好，將編曲與演出環節進行調整。被問及是否會與倫敦本地音樂人合作，姜濤保持開放態度，表示合作講求緣分，並歡迎與任何歌手、音樂人攜手創造難忘舞台。

2026年以歌手身份為重心 姜濤特別向身處海外的粉絲喊話，希望透過這次演唱會，讓久居外地的粉絲能感受熟悉的氛圍，並將演出視為一個彼此認識、分享與交流的聚會場所。他期待與粉絲在音樂中重逢，共同編織溫暖回憶。展望2026年，姜濤強調將以歌手身份為重心，專注提升歌藝、推進個人巡演，同時繼續投入MIRROR的團體活動。