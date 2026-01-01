許惠菁仍未接受許紹雄離開 感恩佘詩曼高海寧輪流陪伴

許紹雄囡囡許惠菁(Charmine)今日到青衣出席活動，同場還有鄰居蕭正楠，二人一齊炮製新年菜式。她表示新年都是由媽媽、婆婆在廚房忙過不停，自己整餅比較叻，所以過去新年自己都是等食多過下廚。她表示過去整餅都會讓爸爸試食，無論好吃與否也會吃清光，爸爸之後都會給予評價。她坦言爸爸很愛斑蘭蛋糕，儘管製作斑蘭蛋糕的步驟很煩複，自己也樂於整給他吃。

夢見許紹雄 談到接下來的新年沒有爸爸，Charmine表示她與家人要開始面對節日沒有爸爸在旁，像剛過去的聖誕節，大家的心情很難過，但感恩有不少朋友來家中陪伴。她說︰「每一個節日第一次冇爹哋係唔易過，當佢去開工囉！因為佢唔係第一次唔同我哋過新年。其實都冇諗咁多，因為好多嘢處理，工作都愈來愈忙，冇太多時間去消化自己情緒，當然希望爹哋見到我，都安心啦！」她又透露有幾次發夢見到爸爸，「希望可以多啲喺夢入面見到佢，但好多時都比較模糊，冇咩特別，但我好希望佢多啲同我講嘢。個夢感覺係開心同搞笑，雖然佢冇同我講嘢，但佢俾我嘅感覺佢係開心同搞笑嘅，同平時一樣嘅，所以希望佢而家都開開心心，唉！」

問到媽媽的心情如何，她坦言不止媽媽，很多人都心情仍未釋懷，有時難免觸景傷情，會哭過不停。她表示有時行過某些地方、見到爸爸喜愛的食物，便會勾起跟爸爸一齊的回憶，情緒便會出現，跟媽媽會盡量控制自己，努力調節。

佘詩曼心情麻麻 她表示這幾個月收到很多人慰問，自己無法一一回覆，感恩大家愛爸爸，也把對爸爸的愛分享給她。她又提到圈中不少哥哥姐姐也輪流陪伴。她說︰「家姐(阿佘)、高Ling家姐都有同我傾，麥包哥哥、芷珊姐姐都經常嚟屋企探我哋，真係好感恩。雖然咁大件事，但大家俾我哋愛、關心令到我哋嘗試過番啲正常日子。」她坦言每當看回跟爸爸相處的影片，便忍不住哭，相信日後會有機會跟大家分享，但現在不敢看住。問到佘詩曼的心情，她說︰「家姐堅強啲，佢好多工作，真係好忙，但都經常WhatsApp。我都有問家姐，如果諗起老竇點算呢？佢話佢都唔ok，但會即刻諗其他嘢，都有傾點樣快快趣控制自己情緒，大家互相support！」

新加坡藝人沒有道歉 談到愛犬剛剛離世，Charmine坦言很無奈又要接受多一位屋企成員離世。她表示去年12月發現狗狗身體有問題，懷疑牠有癌症，但狗狗離世時是很安詳。對於有一位新加坡藝人朋友向傳媒談及喪禮內容，Charmine跟媽媽曾接受傳媒訪問，表達強烈不滿。她表示很遺憾對方不覺有問題，亦沒有向她們作出任何表示，坦言已經跟對方不再是朋友。問到對方看到她們的回應之後，有沒有向她們致歉，Charmine說︰「冇！佢想搵媽咪，話想溝通下，無道歉。我哋都唔會糾結道唔道歉，最緊要做過啲咩，對得住自己就得，我哋出發點唔係唱衰佢，所以一開始都冇開名。大家都好犀利，做資料搜集都幾快。」