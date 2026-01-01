熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jan-13 19:20
更新：2026-Jan-13 19:20

許惠菁仍未接受許紹雄離開 感恩佘詩曼高海寧輪流陪伴

分享：
WhatsApp Image 2026 01 13 at 3.52.17 PM

許惠菁坦言開始要習慣每一個節日都沒有爸爸許紹雄一齊過。(娛樂組攝)

adblk4

許紹雄囡囡許惠菁(Charmine)今日到青衣出席活動，同場還有鄰居蕭正楠，二人一齊炮製新年菜式。她表示新年都是由媽媽、婆婆在廚房忙過不停，自己整餅比較叻，所以過去新年自己都是等食多過下廚。她表示過去整餅都會讓爸爸試食，無論好吃與否也會吃清光，爸爸之後都會給予評價。她坦言爸爸很愛斑蘭蛋糕，儘管製作斑蘭蛋糕的步驟很煩複，自己也樂於整給他吃。

WhatsApp Image 2026 01 13 at 3.51.48 PM WhatsApp Image 2026 01 13 at 3.53.19 PM WhatsApp Image 2026 01 13 at 3.54.00 PM WhatsApp Image 2026 01 13 at 3.51.10 PM WhatsApp Image 2026 01 13 at 3.49.15 PM WhatsApp Image 2026 01 13 at 3.50.01 PM WhatsApp Image 2026 01 13 at 3.49.34 PM WhatsApp Image 2026 01 13 at 3.51.03 PM

夢見許紹雄

談到接下來的新年沒有爸爸，Charmine表示她與家人要開始面對節日沒有爸爸在旁，像剛過去的聖誕節，大家的心情很難過，但感恩有不少朋友來家中陪伴。她說︰「每一個節日第一次冇爹哋係唔易過，當佢去開工囉！因為佢唔係第一次唔同我哋過新年。其實都冇諗咁多，因為好多嘢處理，工作都愈來愈忙，冇太多時間去消化自己情緒，當然希望爹哋見到我，都安心啦！」她又透露有幾次發夢見到爸爸，「希望可以多啲喺夢入面見到佢，但好多時都比較模糊，冇咩特別，但我好希望佢多啲同我講嘢。個夢感覺係開心同搞笑，雖然佢冇同我講嘢，但佢俾我嘅感覺佢係開心同搞笑嘅，同平時一樣嘅，所以希望佢而家都開開心心，唉！」

adblk5

問到媽媽的心情如何，她坦言不止媽媽，很多人都心情仍未釋懷，有時難免觸景傷情，會哭過不停。她表示有時行過某些地方、見到爸爸喜愛的食物，便會勾起跟爸爸一齊的回憶，情緒便會出現，跟媽媽會盡量控制自己，努力調節。

WhatsApp Image 2026 01 13 at 3.48.29 PM

許惠菁談起有不少朋友來陪伴她及媽媽時，眼泛淚光。(娛樂組攝)

佘詩曼心情麻麻

她表示這幾個月收到很多人慰問，自己無法一一回覆，感恩大家愛爸爸，也把對爸爸的愛分享給她。她又提到圈中不少哥哥姐姐也輪流陪伴。她說︰「家姐(阿佘)、高Ling家姐都有同我傾，麥包哥哥、芷珊姐姐都經常嚟屋企探我哋，真係好感恩。雖然咁大件事，但大家俾我哋愛、關心令到我哋嘗試過番啲正常日子。」她坦言每當看回跟爸爸相處的影片，便忍不住哭，相信日後會有機會跟大家分享，但現在不敢看住。問到佘詩曼的心情，她說︰「家姐堅強啲，佢好多工作，真係好忙，但都經常WhatsApp。我都有問家姐，如果諗起老竇點算呢？佢話佢都唔ok，但會即刻諗其他嘢，都有傾點樣快快趣控制自己情緒，大家互相support！」

adblk6

WhatsApp Image 2026 01 13 at 3.48.13 PM

新加坡藝人沒有道歉

談到愛犬剛剛離世，Charmine坦言很無奈又要接受多一位屋企成員離世。她表示去年12月發現狗狗身體有問題，懷疑牠有癌症，但狗狗離世時是很安詳。對於有一位新加坡藝人朋友向傳媒談及喪禮內容，Charmine跟媽媽曾接受傳媒訪問，表達強烈不滿。她表示很遺憾對方不覺有問題，亦沒有向她們作出任何表示，坦言已經跟對方不再是朋友。問到對方看到她們的回應之後，有沒有向她們致歉，Charmine說︰「冇！佢想搵媽咪，話想溝通下，無道歉。我哋都唔會糾結道唔道歉，最緊要做過啲咩，對得住自己就得，我哋出發點唔係唱衰佢，所以一開始都冇開名。大家都好犀利，做資料搜集都幾快。」

adblk7

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務