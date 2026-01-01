81歲龍劍笙(阿刨)本月初完成與「吾識大戲」粵劇團在西九公演的粵劇《龍劍笙 李後主》，下月阿刨將會繼續數場《龍劍笙 李後主》及《笙藝光輝詠相傳》折子戲專場。阿刨會與梁芷萁合演其中三齣戲寶，包括《西樓錯夢之病晤》、《蝶影紅梨記之詠梨》、《九天玄女之天女于歸》。門票昨日(12日)公開發售，火速售罄，一班孝順子女因未能搶到門票，在網上大吐苦水，又湧入「吾識大戲」FB專頁，跪求加場。有網民表示過去曾試過憑實力同網速購得MIRROR、MAMA、Coldplay等難搶門票，沒想過今次總動員去撲飛竟然得個桔，於是封阿刨為「粵劇界GD」。

老人家排通宵

有網民分享在戲曲中心地下的照片，見到不少老人家通宵輪候，有網民指早在公售前一晚，已經有百人排隊。有網民更指早在1月5日開始已經有人排隊，「最前面嗰啲人已經瞓咗八晚，有啲瞓三晚，有啲瞓兩晚。七八十歲老人家都瞓幾晚通宵排隊等睇偶像演出，亦都見到有唔少年青人排隊都係想買飛睇。」由於戲曲中心的設計是非常通風，加上近日天氣寒冷，一眾排隊的老人家都要穿上厚厚衣物。

自2024年「吾識大戲」fb專頁提到阿刨將會再踏台板時，已經引來戲迷討論。在宣傳單張上，見到阿刨留下感受，她寫道︰「1981年，葉紹德先生編寫了《李後主》給我去演，那時稚嫩的我欠缺信心去演一位歷史人物，心情是誠惶誠恐！尤幸得師父悉心指導，和各位前輩：靚次伯先生，朱秀英女士和任冰兒女士同台演出，最後得以成功連續在利舞台演出二十場。再睹1981年《李後主—大婚》的照片，到2026年《李後主—大婚》的照片，轉眼已45年！多謝觀眾的耐心支持。」她表示會盡全力與梁芷萁、梁煒康、黎耀威、盧麗斯、關凱珊、符樹旺等一眾年青演員把《李後主》呈獻給觀衆。