尋秦記｜古天樂預告加長版大概有廿分鐘 親解入定人定曼德拉效應

古天樂、宣萱、郭羨妮、滕麗名等今日出席《尋秦記》慰勞宴，慶祝票房極速衝破6千6百萬，向億進發。古天樂表示如果票房真的過億，將會播出加長版。他坦言加長版正在製作中，現正趕緊後期製作，他透露內容將會有項少龍家庭生活、城寨居民反對大王的戲份，亦有些關於善柔的場口，但礙於太長的關係，張繼聰的打戲未能加進去。他坦言加長版會較原版的多近廿分鐘，並指有很多打戲都刪掉，「真係放唔到咁多」。

對於網上流傳的演員薪酬表，宣萱表示自己不記得自己有幾多片酬，在旁的古天樂就笑她只記得Threads的fans人數，她即反駁說︰「佢吹雞，幾多都會拍啦！」至於是否如傳聞中屬實，古天樂就指是商業秘密。