尋秦記｜古天樂預告加長版大概有廿分鐘 親解入定人定曼德拉效應

古天樂、宣萱、郭羨妮、滕麗名等今日出席《尋秦記》慰勞宴，慶祝票房極速衝破6千6百萬，向億進發。古天樂表示如果票房真的過億，將會播出加長版。他坦言加長版正在製作中，現正趕緊後期製作，他透露內容將會有項少龍家庭生活、城寨居民反對大王的戲份，亦有些關於善柔的場口，但礙於太長的關係，張繼聰的打戲未能加進去。他坦言加長版會較原版的多近廿分鐘，並指有很多打戲都刪掉，「真係放唔到咁多」。
對於網上流傳的演員薪酬表，宣萱表示自己不記得自己有幾多片酬，在旁的古天樂就笑她只記得Threads的fans人數，她即反駁說︰「佢吹雞，幾多都會拍啦！」至於是否如傳聞中屬實，古天樂就指是商業秘密。
古天樂近日開立Threads帳戶，更打了60個「入定！」，他表示是慶祝票房過6千萬，他笑謂知道一定有很多人在找「人定」。對於「誰無誰亂局亦一樣人定」還是「誰無誰亂局亦一樣入定」，古天樂就這個曼德拉效應解話，他指當日錄音時，自己向趙增熹表示一向是唱「入定」，趙增熹否認再播出舊的版本，發現昔日自己唱「人定」，後來又發現有網民翻唱《天命最高》，驚訝對方唱「入定」，之後再看回昔日演出，自己曾唱過「入定」，但他強調無論是昔日版本還是電影版本也是唱「人定」。至於「誰和誰」，他就表示解釋不到的曼德拉效應。
他表示Threads不是由工作團隊管理，是由他親自出po，並稱自己專登打「魚翅」取代「如廁」，但沒想到大家誤以為是語音輸入。他表示一直都有回覆網民的習慣，自己覺得不太花時間，在旁的宣萱表示自己就要快很多時間在Threads上，更表示非常不滿古天樂一開po就已經有這麼多fans，而自己卻用不少時間去累積fans。