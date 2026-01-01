熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jan-13 22:57
更新：2026-Jan-13 22:57

尋秦記｜古天樂預告加長版大概有廿分鐘 親解入定人定曼德拉效應

分享：
WhatsApp Image 2026 01 13 at 8.52.47 PM (1)

古天樂、宣萱出席席《尋秦記》慰勞宴。(羅錦鴻攝)

adblk4

古天樂、宣萱、郭羨妮、滕麗名等今日出席《尋秦記》慰勞宴，慶祝票房極速衝破66百萬，向億進發。古天樂表示如果票房真的過億，將會播出加長版。他坦言加長版正在製作中，現正趕緊後期製作，他透露內容將會有項少龍家庭生活、城寨居民反對大王的戲份，亦有些關於善柔的場口，但礙於太長的關係，張繼聰的打戲未能加進去。他坦言加長版會較原版的多近廿分鐘，並指有很多打戲都刪掉，「真係放唔到咁多」。

對於網上流傳的演員薪酬表，宣萱表示自己不記得自己有幾多片酬，在旁的古天樂就笑她只記得Threadsfans人數，她即反駁說︰「佢吹雞，幾多都會拍啦！」至於是否如傳聞中屬實，古天樂就指是商業秘密。

adblk5

WhatsApp Image 2026 01 13 at 8.52.54 PM (1) WhatsApp Image 2026 01 13 at 8.52.46 PM (2) WhatsApp Image 2026 01 13 at 8.52.53 PM (1) WhatsApp Image 2026 01 13 at 8.52.38 PM (1)

古天樂近日開立Threads帳戶，更打了60個「入定！」，他表示是慶祝票房過6千萬，他笑謂知道一定有很多人在找「人定」。對於「誰無誰亂局亦一樣人定」還是「誰無誰亂局亦一樣入定」，古天樂就這個曼德拉效應解話，他指當日錄音時，自己向趙增熹表示一向是唱「入定」，趙增熹否認再播出舊的版本，發現昔日自己唱「人定」，後來又發現有網民翻唱《天命最高》，驚訝對方唱「入定」，之後再看回昔日演出，自己曾唱過「入定」，但他強調無論是昔日版本還是電影版本也是唱「人定」。至於「誰和誰」，他就表示解釋不到的曼德拉效應。

adblk6

他表示Threads不是由工作團隊管理，是由他親自出po，並稱自己專登打「魚翅」取代「如廁」，但沒想到大家誤以為是語音輸入。他表示一直都有回覆網民的習慣，自己覺得不太花時間，在旁的宣萱表示自己就要快很多時間在Threads上，更表示非常不滿古天樂一開po就已經有這麼多fans，而自己卻用不少時間去累積fans

螢幕擷取畫面 2026 01 13 225248 螢幕擷取畫面 2026 01 13 222603 WhatsApp Image 2026 01 13 at 8.52.52 PM (1) WhatsApp Image 2026 01 13 at 8.52.36 PM (1) WhatsApp Image 2026 01 13 at 8.52.39 PM (2) WhatsApp Image 2026 01 13 at 8.52.40 PM WhatsApp Image 2026 01 13 at 8.52.37 PM

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務