尋秦記｜林峯盼加陶總管戲 「雅夫人」雪梨自爆飲幾杯咀古天樂

林峯、雪梨、徐偉棟等昨日(13日)出席《尋秦記》慰勞宴，慶祝票房極速衝破6千6百萬，預祝向億進發。對於加長版，林峯希望可以加插一場陶總管的戲份。談及外間瘋傳的片酬，他表示不是官方宣布的都不可作準。問到小朋友有沒有看《尋秦記》，他表示太太有帶小朋友入場看，但就沒有看電視版。

近日網民翻看電視版《尋秦記》，大為欣賞雪梨扮演的「雅夫人」，及後網民更指白百何指跟雅夫人很相似，雪梨表示有留意到這件事，就連身邊朋友也有提及此事，但自己不認識對方，也不覺得跟白百何相似。她稱自己有戲癮，亦接了一部作品，但需要減肥，亦不介紹跟白百何合作。

由於今次雪梨親生仔徐偉棟有份演出，而「趙盤」林峯又是她戲中的兒子，她直言見到二人在同一部電影出現大感神奇。談到她上次出席謝票場時，咀了一啖古天樂，她即叫大家要忘記，不會再錫古天樂。她解釋大家很久沒見，當日又飲了兩杯白酒才入場，在旁的徐偉棟即笑謂︰「嚇親我呀！後生女唔好亂飲酒！睇戲唔好飲酒啦！酒後亂性啦！哈哈哈！」

徐偉棟表示去年拍了數部作品，相信今年會上映。問到緋聞女友姚子羚有沒有入場看《尋秦記》，徐偉棟表示不清楚，相信對方有捧場。問到雪梨有沒有見過姚子羚，她表示沒有見過，也不知囝囝有沒有拍拖，最重要是大家身體健康，溝通到及不要麻煩便可。