當代港式粵劇傳承系列｜謝曉瑩自覺有使命推廣粵劇 阮兆輝高麗等粵劇名家身傳

「當代港式粵劇傳承系列」將於2月2至4日一連三晚假座高山劇場新翼演藝廳隆重舉行，2月2日為得到吳仟峰和南鳳身傳的《白兔會》、2月3日為李龍和王超群身傳的《梟雄虎將美人威》，以及2月4日為阮兆輝和高麗身傳的《十年一覺揚州夢》，每場演出時長約150分鐘，不設中場休息，票價分別為$380、$280、$180 和$100 四種。 「香港靈宵劇團」特別隆重其事，聯同以上三齣粵劇中的演員包括謝曉瑩、譚穎倫、文華、吳立熙、劍麟、郭啟煇、周洛童和温曜聲，再加上吳仟峰、南鳳、李龍、王超群、阮兆輝及高麗等六位老倌和傳媒見面，分享「當代港式粵劇傳承系列」的相關資訊，讓大家更為了解當代「廣式粵劇」的精妙之處。為了更立體地呈現﻿『港式粵劇﻿』不同流派的藝術風格，「香港靈宵劇團」嚴選了以上老倌們特別擅演和具代表性的拿手好戲，透過由「老倌指導、後輩展演」的方式，將當代港式粵劇特色呈現出來，一則是承先，把前輩的優點和精粹繼承下來，二則希望青年演員可以吸收前輩的養份並加以鑽研，達至﻿「啟後」，成為青年演員承傳藝術後加以發展的重要基石。

有粵劇傳承頒授儀式

謝曉瑩說今次活動由「香港靈宵藝傳」協辦，她自覺有使命推廣香港風格的粵劇，「在2月2至4日的三晚演出中，除了展現港式老倌們各具特色的表演外，還會把演出特別編排長度約150分鐘的『身傳精選版』，這樣的做法希望能夠集中呈現各位當代香港老倌的表演精髓，加上精心處理的劇本編排，配以舞台技術的協助，將演出時間控制到一個適合當代節奏的長度。演出後更特設由身傳老倌主持的演後座談會，與觀眾即時展開對話，希望能夠聽取觀眾們的即時感想、評語，作為進一步改良演出的動力。」她指跟譚穎倫年輕時期曾拍檔演出，笑指對方現時是當紅演員。譚穎倫表示在每位前輩身上學到演戲的不同思維，加上每人都有不同個性，讓他對粵劇有新的領悟。



「香港靈宵劇團」也安排了粵劇傳承頒授儀式，六位老倌分別預備了具心思的物件送給劇中主要演員包括謝曉瑩、譚穎倫和文華，有茶壺、頭飾、手帕、練功帶、羅漢果茶和唐詩宋詞元曲合集，三位演員也表示這些物件在演戲和排練時有著非常重要的位置，非常感謝老倌們無私的傳承。在接受媒體訪問時阮兆輝建議一眾年輕演員要勤力，他自己亦將毫無保留將師父教導他的功力傳授給下一代，讓他們吸收後再轉化。南鳳喜見近年有不少年輕人學習粵劇，大讚年輕一輩演員各有長處，她非常樂意借出戲服及頭飾給一些家境不好的學生演出時使用。