王菀之3月澳門再開《合體》音樂會 籌備新專輯勤力炮製新作品

澳門屬家族度假首選

「合體」對Ivana而言，從與內在自我對話，到與聽眾心靈相通，最終與音樂融為一體。Ivana將於3月28日假澳門倫敦人綜藝館舉辦一場「合體」演唱會。

從最初的個人創作，到如今舞台上綻放的光芒，每一步都源於無數次的連結與對話。是次音樂會屬其20年創作軌跡，一次完整凝聚。澳門會不會新歌單？Ivana表示：「上次好多歌都冇唱，因為根本唱唔晒，20年咁多歌，點可能係一個騷入面唱得完，今次會更新少少啦，大家都可以喺社交媒體留言俾我，想聽咩，我再研究下，點樣塞入去，盡量唱多啲滿足大家！」這次澳門演唱會將會加入新元素，一定有新歌兼新衫，Ivana回憶上一次開唱是與張敬軒合作，笑問：「不知澳門歌迷仲記唔記得我呢，哈哈！咁雖然冇去開騷，但係過去幾年，我都經常同家人到澳門旅行，因長輩無需搭乘飛機，加上美食多、酒店舒適，澳門一直係我哋家庭度假首選。今次重返澳門舞台，我期待與樂迷一齊開心，屋企人當然都會一齊去支持啦。」問到Ivana，今次軒仔會不會做嘉賓？Ivana笑言：「大家估吓，佢會唔會囉？哈哈....賣個關子先....」 最近Ivana馬不停蹄，與謝君豪於大陸為舞台劇巡演中，另外亦忙於籌備全新專輯，她表示：「對上一張專輯已是8年前，我估大家都已經等咗好耐，我自己都非常期待，而且非常勤力，希望快啲可以做好俾大家聽啦。」