Yanny陳穎欣澳洲酒莊出嫁 Super Girls合體做姊妹

前女團Super Girls成員陳穎欣(Yanny)與拍拖9年音樂人陳考威(Gareth)拉埋天窗，一對新人日前已飛抵澳洲籌備在當地酒莊舉行的田園風婚禮，Yanny與新郎哥率領一班圈中好友到埗悉尼，好友AK江𤒹生日前率領打卡，偕Yanny、Gareth及Dear Jane低音結他手伍漢邦(Jackal)於當地睇樹熊、餵袋鼠，婚禮賓客還有Wyman黃偉文、梁釗峰、Ian陳卓賢等，當然少不了Yanny昔日隊友，蔡明思(Jessica)與吳嘉禧(Cheronna)更為Yanny擔任姊妹，造就Super Girls三位成員在婚禮上再度合體。

婚禮舉行在即，Cheronna在IG限時動態轉貼照片，見到Yanny正穿上裙褂，一身姊妹裙的Jessica、Cheronna則在旁為新娘打點，而Jessica亦分享澳洲靚相，與台籍丈夫陳冠廷(Steven)甜蜜合照大放閃光彈，她還出story多謝Yanny和陳考威為她一圓參加酒莊婚禮的夢。

Yanny與陳考威是在2017年公開戀情，可是兩人的感情卻曾鬧出不少是非，更令Yanny跟Super Girls隊友Heidi(李靜儀)反目收場。男方當年為Super Girls擔任監製，跟五位成員合作無間，陳考威早在2014年已撻着Heidi，之後兩人發展地下情被揭同遊台灣，當時好友余文樂公開了二人合照，可是兩人拍拖一年，有指男方主動提出分手，不久後陳考威卻戀上Yanny，當Heidi得知舊愛搭上隊友，即時取消關注Yanny的IG帳戶，繼而鬧出不和消息。Yanny與Gareth拍拖一向低調，直至2017年9月，Gareth在社交網貼出與Yanny的頭貼頭合照，以行動公開其女友地位，如今兩人還修成正果，拍拖9年終於結為夫妻。