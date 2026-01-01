熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Jan-14 13:30
更新：2026-Jan-14 13:30

古佩玲學生時代陳年影片曝光 容貌判若兩人

古佩玲（Kelly）於《萬千星輝頒獎典禮2023》「最具潛質新人」獎項。

古佩玲（Kelly）參加《2019年度香港小姐競選》勇奪季軍後獲TVB賞識，她演出處境劇《愛．回家之開心速遞》June（素素）一角，吸納不少粉絲。Kelly從出道至今經常被指容貌再升級，五官變得立體而成為網民討論熱話。最近社交平台流出Kelly學生時代的陳年影片，有網民留言自稱是古佩玲中學同學家屬，指Kelly當年為了鋪路選港姐，她在中學畢業時要求同學刪除所有她的照片。

63c776a1 436a 43d3 a3b0 796815e6b393 41a02c49 5d6a 432a 84f2 3ce3263d1bb3 4d023cc5 c686 41cb 8dd8 7806c57c288c 400a2f12 2cd1 4a2a b184 6b5bfd4be838 4710fe4c 4841 4bd1 a479 9edde24b3e40 WhatsApp Image 2025 08 31 at 7.37.21 PM (1) 691660a8 5587 4858 b190 bc62c4ff4b6d

被指容貌再升級解釋是化妝效果

影片可見Kelly當時在表演唱歌，台風十分淡定，散發清純的少女氣息！講到容貌方面，Kelly面上骨膠原滿滿，而且還帶點baby fat，鼻樑不算高挺。有網民表示這是Kelly早期的學生作品MV《Dreamer》，指幾年前曾有人在YouTube平台上載過這一條影片，不過疑被投訴而遭下架。網民將Kelly學生時期與現時的樣貌作對比，指她判若兩人，並留言寫上：「沒想到真整了」、「太誇張了。」

其實Kelly上年出席《2025香港小姐競選》接受訪問回應過被指容貌再升級一事，她解釋只是化妝效果，會接納不同人的意見，希望越來越好和有所進步。講到是否抗拒整容，Kelly則表示：「我覺得呢樣嘢好睇個人嘅，我覺得如果啲人鍾意就鍾意！」

