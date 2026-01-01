古佩玲學生時代陳年影片曝光 容貌判若兩人

古佩玲（Kelly）參加《2019年度香港小姐競選》勇奪季軍後獲TVB賞識，她演出處境劇《愛．回家之開心速遞》June（素素）一角，吸納不少粉絲。Kelly從出道至今經常被指容貌再升級，五官變得立體而成為網民討論熱話。最近社交平台流出Kelly學生時代的陳年影片，有網民留言自稱是古佩玲中學同學家屬，指Kelly當年為了鋪路選港姐，她在中學畢業時要求同學刪除所有她的照片。

被指容貌再升級解釋是化妝效果 影片可見Kelly當時在表演唱歌，台風十分淡定，散發清純的少女氣息！講到容貌方面，Kelly面上骨膠原滿滿，而且還帶點baby fat，鼻樑不算高挺。有網民表示這是Kelly早期的學生作品MV《Dreamer》，指幾年前曾有人在YouTube平台上載過這一條影片，不過疑被投訴而遭下架。網民將Kelly學生時期與現時的樣貌作對比，指她判若兩人，並留言寫上：「沒想到真整了」、「太誇張了。」

其實Kelly上年出席《2025香港小姐競選》接受訪問回應過被指容貌再升級一事，她解釋只是化妝效果，會接納不同人的意見，希望越來越好和有所進步。講到是否抗拒整容，Kelly則表示：「我覺得呢樣嘢好睇個人嘅，我覺得如果啲人鍾意就鍾意！」