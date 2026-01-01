Energy重返小巨蛋開騷 捐500萬元關懷弱勢兒童

再度回到小巨蛋開唱，Energy也興奮地向觀眾打招呼。音樂響起時，歌迷齊舉星型氣球應援，滿場星光讓 Energy在台上感動不已。這次演唱會，他們也分別組隊準備Solo舞台，阿弟、書偉攜手帶來吉他彈唱抒情組曲，阿弟深情而富有層次的嗓音，搭配書偉溫柔細膩的吉他聲響，接連演繹三首經典情歌，讓現場氛圍瞬間沉澱，情感層層堆疊。談到選歌巧思，阿弟笑說:「這是我送給書偉的『禮物』(取自〈領悟〉 的諧音)，也是在『忽然之間』就獲得的幸福!」一句話巧妙呼應書偉即將成為新手 爸爸的人生新階段，格外別具意義。而這次書偉也突破自我，首次吉他自彈自唱，以憨厚而真摯的嗓音，搭配簡單卻動人的旋律，喚起兩人多年來未能組成雙人 團體的青春遺憾。

牛奶、書偉、阿弟、坤達、Toro五人能再度重組成Energy同台相聚，也讓他們格外珍惜每一次與成員、歌迷重聚的時光。歷經這段時間的風風雨雨，他們也在舞台上感性分 享自記得心情與感受。牛奶自認不是最完美的歌手，但Energy會最認真把最好的表演帶給大家:「珍惜雙向奔赴的感覺，你們給我們的鼓勵、能量，都可以讓我們跳脫生活 的煩事、發洩生活的壓力，一起享受我們的音樂跟表演，真的很謝謝大家!」阿弟則 表示出道走過風風雨雨，有許多歌迷他都記得相當清楚:「在我沒當歌手身份時都還 是來支持我，真的很謝謝你們，我很榮幸、很幸運有這麼多家人，我愛你們。」Toro 則想起出道時不被家裡看好，哽咽地說:「今天應該是我父母第一次一起來看我表演 。」更想起兩年前Energy決定在重組時的想法:「兩年前我們決定在一起時，我們就不 是五個人，我們是一個而已。」不管遇到任何事情，都決定一起去體驗、證明自己。 書偉則認為，人生最精彩就在這兩年。重新與Energy相遇、結婚、得金曲獎，也失去最 愛的父親，並開始學會當父親。書偉也鞠躬向大家坦言:「抱歉讓大家擔心」，也希 望能好好面對，給他一點時間整理自己，相約未來再一起唱唱跳跳。坤達則感性地說 :「兩年前決定重組，我們就決定不是要走多遠、也不是要去到哪裡。我們願意重新 再做這件事，對我來說是非常重要的。」也感謝太太這段時間給他的支持與鼓勵，除 了祝她生日快樂外，也向她說聲「辛苦了」。