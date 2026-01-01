Energy重返小巨蛋開騷 捐500萬元關懷弱勢兒童

Energy《ALL IN全面進擊》巡迴演唱會(10日)於台北小巨蛋震撼登場！繼去年高雄巨蛋首場演出引爆全場轟動後，這次再度唱回台北小巨蛋，這也是Energy自2023年重返樂壇後，第二度站上台北小巨蛋舞台。此外 ，Energy也同步推出回歸後首輪演唱會《一觸即發》萬人演唱會現場全紀錄USB+演唱會Live CD，一上架便榮登博客來即時榜CD類冠軍的榮耀，讓歌迷得以再次回到那一夜 的青春熱血時刻!
Energy身穿「超能騎士」勁裝帥氣登場，帶領全場觀眾一同飛梭穿越至7012年。開場一連演唱《Here I Am》、《Come On》、《無懈可擊》、《天生反骨》等超殺舞曲，瞬間引爆全場氣氛，讓現場陷入沸騰。久違與歌迷相聚的他們，更霸氣高喊:「這是 Energy，我們回來了!」舞台中央5公尺高的銀色戰馬震撼現身，不僅象徵Energy與歌 迷「馬上去」全力前進，也呼應今年馬年的意象，寓意奔馳向前、氣勢如！Energy也特別藉此向全場歌迷拜早年，祝福新的一年馬到成功、能量滿滿。
再度回到小巨蛋開唱，Energy也興奮地向觀眾打招呼。音樂響起時，歌迷齊舉星型氣球應援，滿場星光讓 Energy在台上感動不已。這次演唱會，他們也分別組隊準備Solo舞台，阿弟、書偉攜手帶來吉他彈唱抒情組曲，阿弟深情而富有層次的嗓音，搭配書偉溫柔細膩的吉他聲響，接連演繹三首經典情歌，讓現場氛圍瞬間沉澱，情感層層堆疊。談到選歌巧思，阿弟笑說:「這是我送給書偉的『禮物』(取自〈領悟〉 的諧音)，也是在『忽然之間』就獲得的幸福!」一句話巧妙呼應書偉即將成為新手 爸爸的人生新階段，格外別具意義。而這次書偉也突破自我，首次吉他自彈自唱，以憨厚而真摯的嗓音，搭配簡單卻動人的旋律，喚起兩人多年來未能組成雙人 團體的青春遺憾。
牛奶、書偉、阿弟、坤達、Toro五人能再度重組成Energy同台相聚，也讓他們格外珍惜每一次與成員、歌迷重聚的時光。歷經這段時間的風風雨雨，他們也在舞台上感性分 享自記得心情與感受。牛奶自認不是最完美的歌手，但Energy會最認真把最好的表演帶給大家:「珍惜雙向奔赴的感覺，你們給我們的鼓勵、能量，都可以讓我們跳脫生活 的煩事、發洩生活的壓力，一起享受我們的音樂跟表演，真的很謝謝大家!」阿弟則 表示出道走過風風雨雨，有許多歌迷他都記得相當清楚:「在我沒當歌手身份時都還 是來支持我，真的很謝謝你們，我很榮幸、很幸運有這麼多家人，我愛你們。」Toro 則想起出道時不被家裡看好，哽咽地說:「今天應該是我父母第一次一起來看我表演 。」更想起兩年前Energy決定在重組時的想法:「兩年前我們決定在一起時，我們就不 是五個人，我們是一個而已。」不管遇到任何事情，都決定一起去體驗、證明自己。 書偉則認為，人生最精彩就在這兩年。重新與Energy相遇、結婚、得金曲獎，也失去最 愛的父親，並開始學會當父親。書偉也鞠躬向大家坦言:「抱歉讓大家擔心」，也希 望能好好面對，給他一點時間整理自己，相約未來再一起唱唱跳跳。坤達則感性地說 :「兩年前決定重組，我們就決定不是要走多遠、也不是要去到哪裡。我們願意重新 再做這件事，對我來說是非常重要的。」也感謝太太這段時間給他的支持與鼓勵，除 了祝她生日快樂外，也向她說聲「辛苦了」。
此次Energy也攜手用心音樂，於《HOHOHO!唱響平安夜》演唱會時共同捐贈500萬元 投入公益，其中包含Energy《ALL IN全面進擊》台北小巨蛋演唱會部分演出酬勞，將 這筆愛心善款捐贈予5家長期投入弱勢兒少關懷的社福單位，盼透過實際行動回饋社會 ，傳遞更多溫暖與正向力量。Energy《ALL IN全面進擊》演唱會11日晚上六點也將在 台北小巨蛋持續開唱，陪大家一起ALL IN到最後一刻!