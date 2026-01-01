熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Jan-14 14:57
更新：2026-Jan-14 14:57

冲遊泰國11｜胡慧冲來都來了勇闖「南京紅姐」主題餐廳 波波黃婧靈74樓懸空玩命以為死硬

波波負責試玩「I-Tilt」，表現興奮。

胡慧冲(Roger)、「波波」黃婧靈及冬蔭家族主持的王牌旅遊節目《冲遊泰國11》，本周四晚9點35分及周五晚9點半將在TVB Plus(82台)播出最後兩集。

繩網支撐身體睇風景

明晚(15日)，胡慧冲跟波波將盡地一煲，在泰國樓高74層的最高建築物天台，體驗名為「I-Tilt」懸浮式觀景台。觀賞的方式令人嘆為觀止，玩家會俯伏在繩網，然後以傾斜65度視角俯瞰整個曼谷市，身體只靠繩網支撐，膽小者肯定嚇到喪膽。二人來到頂層，負責玩的波波由工作人員戴上顯示心跳的手錶，接住躺在繩網上。當機械緩緩落下，波波整個人便向外懸浮半空，離地距離296公尺，單是望已令人腳軟，更莫講整個人爬出建築物外。波波玩不到1分鐘已猛叫救命，事後她說︰「真係幾恐怖，啱啱上去頭10秒，我以為自己就嚟死，好緊張真係好高。」一旁的Roger發揮幸災落禍本色，笑稱一直觀察波波的心跳正常，所以毫不擔心。

接下來二人介紹的是曼谷喜愛夜蒲店，每到周五、六、日門口便會出現長長的排隊人龍，平均要等2小時才可以入場，Roger說︰「餐廳提供西班牙、法國菜同泰菜，當然以飲酒為主，職員仲好投入會表演簡單歌舞，成個場氣氛好高。」一身晚裝的波波玩得非常投入程度，肯定是愛蒲之人。

動物cafe搵小獅坐枱

今集冬蔭妹亦有登場，跟Roger介紹一間表面是咖啡店，其實是一間位於鬧市的迷你動物園。內裏育有不少特別品種的動物，包括相信是全世界最迷你的猴子，Roger說︰「好多年前喺泰國跳蚤市場見過，賣成50萬銖(約12萬港元)，不過而家禁咗買賣，呢度係攞正牌養。」店內鎮店之寶是一隻3個月大獅子，很黐人且非常爛玩。

紅姐蛋糕日賣過百個

此外，後晚終極一集Roger豁出去光顧「南京紅姐」餐廳，為收視可以去到好盡，他說︰「實情係紅姐紅到曼谷，呢間食肆就將佢整成賣點。除咗有A貨紅姐，周圍佈置都還原真實場景，充滿紅姐氣息。」原來老闆曾經營甜品店，今趟乘住熱潮再創業，店內兩款「紅姐蛋糕」每日賣出過百個，成為鎮店名物。

