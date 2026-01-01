陳志雲親解TVB打卡原因 自爆有離開商台念頭曾遞辭職信

67歲「志雲大師」陳志雲於2012年辭去無綫總經理一職後加入商台，並成為商台行政總裁，從2014年起轉任首席智囊，並主持節目《在晴朗的一天出發》，但早前他在節目中倒數，同時商台宣布2026將有大人物加入成為新主持，加上志雲大師其後在社交網上載到TVB的打卡相，繼而引起網民估計他將接替曾志偉重返TVB。
正當大家以為陳志雲即將告別商台，日前商台公布了節目改革及調動，志雲大師將與前立法會議員江玉歡主持晚間節目《又係時候同一天講再見》，而此節目將取代由陶傑等主持的長壽論政節目《光明頂》。
將軍澳見客經過TVB
今日，陳志雲在社文平台撰文親解到TVB打卡原因，他寫道：「商業電台雷霆 881『講再見』宣傳錄音播出之後，引來嘅反應超出預期。『再見』呢兩個字原來可以咁敏感。甚至喺同事之間，包括新聞部嘅同事、903嘅DJ朋友，向我身邊嘅人打探真相。喺一般情況下，一個主持調離一個節目、辭退職位，又點會有倒數宣傳呢？但係今日媒體生態，事情就係可以咁發生。一個猜測會引發另一個猜測，形成一個可以持續好耐嘅循環。後續嘅teaser promo，引發嘅話題變得更多樣化。有人問係唔係江玉歡接替我做《晴朗》？離開商業電台準備回歸TVB？恰巧碰上曾志偉1月4號離巢，傳聞不脛而走。1月9號星期五，在將軍澳見完客之後途經TVB，忽發奇想，影相留念，貼文一出，反應更大。」陳志雲自爆收到有些最少10年以來沒有接觸的人恭喜及問候。亦有人批評他為何離開商台食回頭草，他續說：「我係咪真係冇諗過離開商台呢？講老實話，係有嘅。仲試過辭職㖭。究竟發生咗乜嘢事呢？最後點解又留低呢？遲啲繼續同大家傾落去。」