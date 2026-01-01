陳志雲親解TVB打卡原因 自爆有離開商台念頭曾遞辭職信

67歲「志雲大師」陳志雲於2012年辭去無綫總經理一職後加入商台，並成為商台行政總裁，從2014年起轉任首席智囊，並主持節目《在晴朗的一天出發》，但早前他在節目中倒數，同時商台宣布2026將有大人物加入成為新主持，加上志雲大師其後在社交網上載到TVB的打卡相，繼而引起網民估計他將接替曾志偉重返TVB。

正當大家以為陳志雲即將告別商台，日前商台公布了節目改革及調動，志雲大師將與前立法會議員江玉歡主持晚間節目《又係時候同一天講再見》，而此節目將取代由陶傑等主持的長壽論政節目《光明頂》。