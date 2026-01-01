陳葦璇與男友Yip Sir甜蜜背後 自揭引發抑鬱情緒：30年人從未試過

曾在《全民造星III》中奪亞軍的前As One成員陳葦璇，去年11月10日踏入30歲，她與《全民造星VI》(全民造星6)最年長的參賽者Yip Sir(陳頴業)拍拖多年，二人不時在社交網甜蜜放閃，早前這位最佳女友還趁《全民造星VI》總決賽前夕為Yip Sir積極拉票，並力撐男友留言：「人各有志，係依個時代同年紀可以完全坦誠面對自己，不為取悅其他人而去做一件事，真係好不容易！」至於迎來自己的30路，陳葦璇寫道：「關於年齡的問題。唔計唔知識咗咁耐，開心進步開心踏進30～多謝Yip Sir關於年齡嘅鼓勵，果然係越嚟越有進步！睇緊呢條片嘅情侶們有冇人都係識多個10年啦？」

好友陪伴度難關

陳葦璇昨日為商台雷霆881節目《1圈圈》擔任嘉賓，接受主持朱菁、天欣訪問，她談到空虛感來襲引發抑鬱情緒，透露Yip Sir去年為《全民造星VI》到韓國受訓，當時她整個月獨自生活，每日也忙得不可開交，可是回家卻感到極度空虛，陳葦璇表示：「嗰期忙到我只係食外賣，見朋友都冇時間，好彩嗰期知道發現自己狀態好奇怪。」自言30年人從未試過，身心也出現了問題，幸得一些閨密抽時間陪伴，才撐過這個難關。

18歲認識Yip Sir

陳葦璇去年起以獨立歌手姿態發展，其國語新歌《又過了一個年頭，不如放下一個念頭》除了唱出自己感受，亦可算是把男友事業迷惘變成創作養分，她透露入錄音室灌錄新歌的過程時相當順利，只需錄一個section已經完工，自爆今次填的國語歌詞於一個晚上便完成創作過程。