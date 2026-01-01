張與辰自薦與曾志偉拍電影 周吉佩有意舉辦《中年好聲音》團拜活動

張與辰和周吉佩（吉吉）今日（14日）為今個星期日舉行的《「耳愛傳聲」20週年慈善演唱會2026》進行彩排，二人接受訪問表示會為慈善演唱會落力演出，預告到時會與觀眾近距離互動。 吉吉透露月底將會舉行音樂會，是次演出的場地會在馬戲團帳幕舉行，他笑言：「其實我拋橙好勁，我細個真係迫自己練，我計劃出場嗰陣要拋住行出嚟。」張與辰則分享最近已經錄製完新歌。張與辰被問到是否最近欠缺休息，他直言工作比較繁忙睡眠質素變差，亦有試過向醫生求助改善睡眠問題。

聯絡譚輝智提供場地舉辦團拜活動 被問到過年會否返家鄉馬來西亞，張與辰表示：「今年就未知，希望有時間都可以返馬來西亞陪屋企人，如果冇時間返去，就會叫屋企人嚟香港一齊過年。」吉吉透露有意舉辦《中年好聲音》團拜活動，屆時會邀請台前幕後及主持人等。吉吉續說前年有舉辦過團拜活動，並興奮表示：「今年希望可以集合三屆《中年好聲音》台前幕後齊參與，諗緊搵譚輝智，因為佢有好大嘅地方。」

張與辰大讚曾志偉好前輩 提及曾志偉宣布卸任TVB總經理，吉吉表示：「好多謝曾先生一手湊大《中年好聲音》，聽到呢一個消息都會覺得可惜同埋遺憾，希望有機會可以同佢食飯。至於曾志偉表示遺憾未能夠成功舉辦樂壇頒獎典禮，吉吉回應：「呢件事唔係一個人可以控制到嘅願望，頒獎典禮對於我哋做緊呢一行嘅人係好大鼓勵，希望曾生可以盡快實現。」

張與辰表示曾志偉是相當關心後輩的好前輩，亦曾經鼓勵過我：「記得唔好理人哋講乜嘢，做好你自己。」講到曾志偉透露希望往電影界發展，張與辰隨即自薦希望能夠與曾志偉合作拍電影，並笑言：「曾生我想拍電影呀！可以搵我，我唔會收得好貴（片酬）！」