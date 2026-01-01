尋秦記票房｜雪梨直認一原因變大肥婆 古天樂等票房破1億才推加長版

由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名主演的電影《尋秦記》，自12月31日上映以來勢如破竹，票房屢創佳績。港澳票房截至前日(1月12日)已突破6600萬，錄得$66,206,741港元，氣勢持續高漲。為答謝觀眾支持，主創團隊連日謝票，並於昨晚舉行慰勞宴，與台前幕後人員共聚一堂。 總監製兼主演古天樂，聯同林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名、朱鑑然、洪天明、Chris Collins、歐瑞偉、陳國邦、蔡一智、黃文標、徐偉棟、徐浩昌(肥腸)、李凱賢、蘇宸褕(灰)、顏子菲、陳浚霆和雪梨等演員出席。劇中「項少龍一家」包括古天樂、宣萱、郭羡妮及朱鑑然，更即場獻飛吻，與觀眾一同分享喜悅。

雪梨謙虛指自己唔似白百何

總監製古天樂透露，團隊正密鑼緊鼓製作《尋秦記》加長版：「加長版至少需要三至四星期後期製作，至於上映時間，起碼要等票房突破1億。」他亦表示，外界期待的「家庭篇」及「陶總管篇」將會有一定比重，並強調加長部分超過10分鐘，將呈現更多未曝光的精彩片段。



曾在電視劇《尋秦記》飾演雅夫人的雪梨，昨晚亦現身慰勞宴，與幕前兒子林峯及親兒徐偉棟一同接受訪問，她被觀眾及網民指與飾演Galie的白百何相似，雪梨謙虛回應：「我唔覺得自己似白百何，我4月剛做完手術，食咗好多，依家變咗大肥婆。」林峯及徐偉棟則笑言認同網民看法，指「媽咪」確有幾分相似。