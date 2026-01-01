邱傲然3月麥花臣首開個唱預告cover《造星》歌 《存酒人》獻螢幕初吻擔心咀幾耐？(有片)

MIRROR成員邱傲然(Tiger)、COLLAR成員邱彥筒、Teddy Fan 和Gordon Flanders今日現身麥花臣場館，公布今年將於麥花臣舉行首次個人演唱會，而農夫則首次擔任主辦單位，並打頭陣於1月以廣東話棟篤笑大賽「港笑」，重磅回歸為傳承棟篤笑文化，門票已售馨。Tiger和Marf則分別於3月20日及22日舉行《WHERE IT BEGINS》和《NIGHT LIKE THIS》演唱會。

唱足兩個鐘超緊張 Tiger將於3月20日舉行首次舉行個人演唱會，他直言僅推出4首solo歌，從沒想像有屬於自己的舞台，「演唱會名叫《WHERE IT BEGINS》就係講Tiger呢個人嘅養分，細個聽乜長大，都係平時無乜機會唱。」他坦言心情非常緊張，「我只有4首歌，即使演唱會前出多首，都只有5首，但要唱2個鐘，會有好多Cover歌，要用好多時間練歌同編曲，仲要練歌。」歌單方面，他透露會選唱兒時陪伴成長的懷舊金曲，廣東話、英文和普通話均有，「大家估下，仲有我參加《造星》時的歌曲，(會否揀兄弟的歌曲？)唔排除有咁嘅可能。」不過，他與楊樂文(Lokman)在《存酒人》合唱的片尾曲《摯友》，暫未有計劃加入個唱歌單中，「有句話導演講得好好，有啲moment留係嗰一刻先係最浪漫，再拎番出嚟就唔係嗰種感覺。」他笑言以往MIRROR演唱會只負責自己部分，未試過獨自連續唱兩小時，除了要鍛鍊體能和技巧，也不排除請嘉賓坐鎮，而老best兼老師天衡將擔任音樂總監。

《存酒人》好媲美電影 上周大結局的劇集《存酒人》被奉為ViuTV神劇之一，對觀眾反應感早前Tiger和Lokman的歌迷會更在戲院舉辦結局放映會，主創團隊和張新悅蔣雅文均有現身，Tiger坦言感驚訝，「首先呢套劇嘅cast已經嘩嘩聲，第二係好少電視劇可以台前幕後同fans一齊喺戲院睇，好感恩，同埋喺現場睇，唔覺得睇緊一套電視劇，證明台前幕後都好俾心機同好愛呢套作品。」談到獻螢幕初吻，他坦言要在眾多鏡頭和工作人員面前拍咀戲，有超級緊張，談到導演大爆他拍攝時很著緊要錫幾耐，Tiger解釋， 「因為要問錫嘅程度，(擔心導演唔嗌cut？)唔可以話擔心，但要有心理準備。」

談到Lokman的普通話大有進步，Tiger更關注是兄弟的演技，「佢台灣嘅戲真係拍爛手掌，場場戲都睇到拍爛手掌，自己喺屋企睇都嘩咗出嚟，場場戲都好靚，佢同子萱配合得好好，佢識揸電單車，又天公造美，有條真彩虹，緣分，真係無懈可擊。」不過他自爆沒有在現場探班，「明知天氣好似十號風球，仲過去咩，我喺台北吃喝玩樂啦。」最後問到有傳姜濤以天價轉會，Tiger就表示未有所聞，「我問下佢，睇下佢點答。」