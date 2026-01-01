邱彥筒3月麥花臣首開個唱 Marf特設音樂劇元素(有片)

對於首度開個唱，Marf大感興奮，收到消息立即著手籌備，最首先是準備周邊商品，「我最care呢啲儀式感，會有手工藝的小禮物，另外會加入音樂劇元素，其中一part，希望可以建構一個Marf嘅Musical感覺。」問到音樂劇可有男主角時，她大賣關子，「有個虛擬男主角，但有好多不定因素。總之大家呢個Show會見到我同dancers，本來我好想請嘉賓，但太多人選，要留待將來。」她直言，籌備多時，僅只一場，略感可惜，故此演唱會命名《NIGHT LIKE THIS Live 2026》，「我哋9成唔會出演唱會product，所以就只有這一晚，只有大家自己拍片作紀念。」

望COLLAR姊妹台下支持

Marf又透露將在show前至少會再推出一首新歌，「我都諗緊幾時開始拍BTS，可以整條reels，(在換衫時播放？)你又啱，可以播，但如果有大螢幕就可播，因為舞台設計要遲點落實，上個show(Tiger演唱會)相隔2日就舉行。」問到COLLAR姊妹可會上台做嘉賓時，Marf笑言，「上台就要俾錢，我最希望佢哋可以坐埋一齊，喺我望到嘅視線範圍內，當我唱緊，可望到佢哋一齊唱一齊跳。」談到今年工作大計，問到可會推出個人專輯，「我估計唔會等好耐，但真係未確定，但我會諗定，萬一發生就可掟出嚟用。」她強調仍很享受與COLLAR一起，但希望可多跟不同單位合作，並多參與創作。」