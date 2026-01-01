農夫搞棟篤笑未開騷先回水 C君聞阿Sa認愛：有幾秘密？

一年一度的「麥花臣節」昨日舉行記者會，公布1月至4月的演唱會陣容，今年以「Chill住入場睇 Live Show」為主題，農夫旗下的工作室首次以主辦單位身份開騷，1月以兩場廣東話棟篤笑大賽「港笑」打頭陣，兩人透露屆時將有12位參賽者，由農夫擔任主持，觀眾投選優勝者。其他演出單位Teddy Fan(范梓謙)、邱傲然(Tiger@MIRROR)、邱彥筒(Marf@COLLAR)和Gordon Flanders(王駿楊)，則於2至4月舉行首次個人演唱會。

記者會由C君妻子黃天頤擔任主持，兩人被陸永笑指公開耍花槍，兩人指兩場門票已售罄，特哋準備500元現金「回水」，作為大會扭蛋活動的驚喜禮物，「因為我哋張飛係$480，率先回水俾大家，如果佢哋買飛入嚟，係會得到一個好開心嘅節目，好有意義。如果入嚟又抽中呢個，就更relax，因為係免費。兩人將於5月在紅館開show，率先預告必有棟篤笑成份，不排除邀請部分參賽者現身，現階段仍屬實驗實質，一切視乎實際情況，亦不排除舉行第二季比賽。C君與蔡卓妍(阿Sa)同月同日出生，每年都會參加派對一起慶祝生日，談到今年的大合照已見健身教練男友林俊賢(Elvis)在阿Sa身邊，對於阿Sa公開認愛，C君為對方感開心，笑言，「有幾秘密？佢自己都認咗。」對於曾志偉離任TVB總經理，曾任J2台節目創意總監的C君笑言沒有參與對方的farewell派對，對方亦毋須通知自己，陸永則表示：「都無影響，你看我們在TVB都無工作！」

Teddy Fan Gordon Flanders首開演唱會 新世代結他手及音樂人Teddy Fan將於2月2日舉行《BOSS GAME Concert 2026》，他直言屬「打大佬」級演出，預告邀好友到場坐陣，Teddy Fan 表示：「多謝大家支持！今場門票全部售罄，而家專心練歌準備演出，大家拭目以待。」談到從結他手到成為歌手，他分享追夢心路，「其實我唔係超級鍾意音樂，純粹喜歡表演嘅人，結他和音樂剛好也是我喜歡，原動力就係上台有演出機會，我就不停練習，慢慢搵到方向，識到戰友、知道自己喜歡的音樂類型和模式。做好基本嘢，不斷去試，慢慢就有條路，頂硬上，如果你鍾意做，就Keep住，總會有結果。」他直言今次開show的預算有限，不會有精美的video wall，但保證奉上最好表演。

Gordon Flanders將壓軸於4月18日舉行《New Classic Live Concert 2026》，與即將推出的新歌同名，他解釋，「我覺得香港人對流行有概定印象，永遠係抒情、大路，我希望做到新嘅廣東歌俾大家認識，將我喺日本或不同地方吸收嘅養份放入廣東歌。」他預告演唱會將必有彈奏不同樂器，不單止常見的結他，「有一樣係秘密，我從中學開始學嘅樂器，聽我歌嘅樂迷都唔知，係一種吹奏類嘅樂器。」