熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jan-15 03:09
更新：2026-Jan-15 10:09

Yanny陳穎欣放煙花圓婚做陳太 Heidi李靜儀趁舊愛結婚自拍分享近況

分享：
0001

Yanny陳穎欣榮升陳太，舊隊友Jessica和Cheronna擔任姊妹團。

adblk4

著名音樂人陳考威(Gareth)與拍拖9年的陳穎欣(Yanny)終於結為夫婦，兩人飛抵澳洲拉埋天窗，在當地酒莊舉行田園風婚禮，晚上更大放煙花慶祝，場面華麗又浪漫。

一對新人日前率領一班好友飛抵澳洲，出席婚禮的圈中人包括AK江𤒹生、Ian陳卓賢、Wyman黃偉文、余文樂、陳健安、梁釗峰等，其中陳卓賢趁出席好友婚禮亦在當地享受假期，見他悉心打扮，並在IG公開鏡前自拍照，獲hellosss大讚斯文有型。專程飛往澳洲參與陳考威的人生大事，當然還有YannySuper Girls昔日隊友蔡明思(Jessica)和吳嘉禧(Cheronna)，造就Super Girls三位成員在「陳陳聯婚」的酒莊婚禮上再度合體。

adblk5

B9b2ded3 aa6f 4989 95b1 2c3fb17f8381 21a6b159 ce24 43cc b356 fdb9e91482bc 3545b8b1 d4e4 4d3d 940e fea33a40dd8a 5f9eb0c2 2851 4b73 bd16 852057ec7dd3

咀嘴曬婚戒

昨日(14)Yanny與新郎哥Gareth終於圓婚，新娘子穿上純白嫁衣，拖住老公在親友見證下結為夫妻，獲大家祝福即場咀嘴，並大曬手上婚戒，甜蜜滿瀉。陳考威與Yanny立即在社交網分享婚禮上難忘一刻，更寫上：「We are married!」獲大批網民及好友留言祝賀，親友們亦立即改口叫Yanny做陳太。

至於陳考威前女友、Super Girls成員李靜儀(Heidi)，盛傳當年因不滿被隊友Yanny搶走另一半而反目收場，如今舊愛娶舊隊友為妻，兩人飛往澳洲結婚之際，Heidi卻如常更新社交平台，昨日她仍到位於北角的普拉提健美中心keep fit自拍，心情似乎未有受到影響。

adblk6

2cd20df9 b37f 410e 8050 5375fcebd9a7 A8293f75 74db 4959 b405 31a7a6fc9a59 2cf3d65c 9f65 45cc 954a 5f882a48eb6b Ak 9d093db7 fa02 4f0f 923c 206cf663fcd0 5fbfcf28 bbe0 4946 a3b1 64177f72b65b 87d17de5 bc72 4364 b3f8 152c857b2cbc 9de83485 4930 4524 b0cd fb199594f755

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務