Yanny陳穎欣放煙花圓婚做陳太 Heidi李靜儀趁舊愛結婚自拍分享近況

一對新人日前率領一班好友飛抵澳洲，出席婚禮的圈中人包括AK江𤒹生、Ian陳卓賢、Wyman黃偉文、余文樂、陳健安、梁釗峰等，其中陳卓賢趁出席好友婚禮亦在當地享受假期，見他悉心打扮，並在IG公開鏡前自拍照，獲hellosss大讚斯文有型。專程飛往澳洲參與陳考威的人生大事，當然還有Yanny的Super Girls昔日隊友蔡明思(Jessica)和吳嘉禧(Cheronna)，造就Super Girls三位成員在「陳陳聯婚」的酒莊婚禮上再度合體。

著名音樂人陳考威(Gareth)與拍拖9年的陳穎欣(Yanny)終於結為夫婦，兩人飛抵澳洲拉埋天窗，在當地酒莊舉行田園風婚禮，晚上更大放煙花慶祝，場面華麗又浪漫。

咀嘴曬婚戒

昨日(14日)，Yanny與新郎哥Gareth終於圓婚，新娘子穿上純白嫁衣，拖住老公在親友見證下結為夫妻，獲大家祝福即場咀嘴，並大曬手上婚戒，甜蜜滿瀉。陳考威與Yanny立即在社交網分享婚禮上難忘一刻，更寫上：「We are married!」獲大批網民及好友留言祝賀，親友們亦立即改口叫Yanny做陳太。

至於陳考威前女友、Super Girls成員李靜儀(Heidi)，盛傳當年因不滿被隊友Yanny搶走另一半而反目收場，如今舊愛娶舊隊友為妻，兩人飛往澳洲結婚之際，Heidi卻如常更新社交平台，昨日她仍到位於北角的普拉提健美中心keep fit自拍，心情似乎未有受到影響。