黃凱芹3月紅館開40周年演唱會 邀周慧敏阮兆祥余劍明合唱新歌

黃凱芹(Chris)宣布將於3月6日及7日假紅館舉行《黃凱芹40年來香港演唱會2026》，相隔4年再踏紅館開個唱，Chris特地請來周慧敏、阮兆祥和余劍明合唱新歌《數十年後》，並獲鄭丹瑞獨白。至於會否請幾位「老Best」擔任喜賓，他表明未成事就無謂開空頭支票，不過他覺得大家合作卻有特別意義。至於最希望出席的嘉賓，必然是恩師鄧藹霖，「我入行係鄧藹霖帶住我，佢教咗我好多咗嘢，係我恩師嚟，真係好希望佢可以參與到今次演唱會。演唱會門票於今早10時起於城巿電腦售票網公開發售。

招者會甫開始，先播出黃凱芹親自作曲及填詞，由鄭丹瑞獨白、黃凱芹、周慧敏、阮兆祥和余劍明合唱的全新歌曲《數十年後》。Chris表明今次演唱會不會唱別人的歌，「以往演唱會我都會唱吓人哋嘅歌，或者自己作畀人嘅歌，但今次作為紀念入行40周年嘅演唱會，係有特別意義，講真要喺我唔同階段，譬如寶麗金同飛圖年代，同埋之後自己出歌，其實要揀都好多歌選擇，所以唱自己歌都未必唱得晒，所以今次演唱會特色就係唔會唱人哋嘅歌。」

被問到可會邀請周慧敏、阮兆祥和余劍明擔任演唱會嘉賓，Chris坦言仍未確定，「我以往演唱會都好少請嘉賓，但係我40年前係電台出身，搵呢班舊同事一齊合唱係有特別意義，估唔到咁多年後大家都仲喺呢行發展，大家亦都喺唔同崗位，阮兆祥做咗開心果，Vivian（周慧敏）歌影視都有工作，余劍明就係媽咪同人哋妻子，但同時亦有DJ，大家過住不同嘅幸福人生，做緊自己鍾意嘅工作。」