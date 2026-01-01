夜王｜黃子華騷肌照曝光 忍口操肌迎戰鄭秀文床戲 封楊偉倫為新一代笑匠

《毒舌大狀》導演吳煒倫第二部力作《夜王》賀歲強檔上映，故事以夜總會為背景，美女如雲，黃子華與鄭秀文由賭場鬥到情場，子華神為了以最佳狀態騷肌拍床戲，日日操肌兼忍口。談到繼《失戀急讓》後再與Sammi合作，子華指上次幾乎沒對手戲，今次可說是願望成真：「我一直都很想和Sammi有一次正式的合作，這次拍得成這部戲簡真願望成真，很順暢。我們兩個一拍就已經有一種很自然的默契，那種默契裡面又有點像冤家，又有點像情人，自自然然就有這種情緒，我覺得都幾有趣！」為了演活角色，子華自言犧牲甚大，「我講了三世人份量的粗口，和吸了十世人份量的煙。」

子華神被爆日日操肌 黃子華演的歡哥和鄭秀文演的V姐在《夜王》既是前度，又是冤家，是一對關係錯綜複雜的拍檔。導演吳煒倫特地構思一場酒店「聚舊」戲份，費盡心思，「成年人的感情很複雜，我很喜歡這種複雜的感覺。我一路都想寫一段游走於深愛、憎恨、關懷、鄙視、幫助、傷害、義氣與出賣之間的關係，這次就放在歡哥與V姐身上。他們二人在酒店房那場戲，重點就是要看到他們這種複雜的情緒。兩人的感情戲其實是由賭檯開始蘊釀，由互相試探開始，到聯手贏大錢的興奮，到床上，到吵架，到反目，再到體貼，最後各走各路，帶點後悔，帶點不忿。把那麼多強烈情緒放在同一場戲上，看子華與Sammi的火花，很好看，也很好玩。」

導演大讚Sammi和子華非常專業，拍床戲毫無掣肘，拍得超爽，「由第一次見面傾劇本到正式拍攝，從來沒有跟我說過有甚麼限制或不想拍的。拍得放，對他們來說只是基本，演得令人賞心悅目才是他們追求的高度吧。」至於子華罕有地騷肌，談到事前可有特別操肌時，導演爆料說：「何止當天？他好似日日都有操㗎喎（哈哈）。拍完這場戲，子華第一句就是跟我說：『你知唔知我為咗呢場戲忍咗幾耐口？你擺到最後先拍。』今次真的辛苦了子華。」

為角色犧牲個肺

除了與Sammi之外，子華在《夜王》中與不少《毒舌大狀》的班底在也同樣有說不出的默契感：「除了Renci（楊偲泳）、 Louise（王丹妮）、 Fish（廖子妤）之外，今次還有新加入的Mandy（譚旻萱）、Hazel（林熙彤）、Sumling（李芯駖），其實我真的要強調這部戲的女孩子數量之多，以及有多漂亮，花多眼亂到你呢⋯⋯我在現場看這邊又是女孩子，看那邊又是女孩子，有時都有點尷尬，因為大家也穿得很性感。這個陣容，我相信是過往廿年的港產片，大家都未見過，而難得的是每一位都很投入，恰如其分做舞小姐。如果你要問我，這一次由《毒舌》那幾個女孩子發展到現在這麼多人的場面，要我評分的話，我會給一萬分！」

作為賀歲片總要給大家帶來歡樂，而這個重任就落在楊偉倫（阿卵）身上，連黃子華也鄭重點名，戲中飾演其手下的楊偉倫（阿卵）將會是香港另一個笑匠的誕生。子華神讚賞的說：「我很替土地（阿卵飾）擔心，我相信他演出這套戲之後，不可以再做其他戲。因為他將會成為香港的一個笑匠，每一場只要有阿卵的戲，都是非常好笑。大家到時入場，都不妨帶著期望來，我相信你都不會失望！」 歡樂的背後，是要付出代價的，子華坦言拍《夜王》的真實情況是很恐怖的：「為了這部戲，我講了三世人份量的粗口，和吸了十世人份量的煙。我要強調，大家見到我們吸煙真的不要學，我是真的為電影犧牲了我的肺！但沒有辦法，在夜總會的世界，不論男女，大家都是講粗口、吸煙。為了營造真實的夜總會世界，我們為《夜王》作出了一次犧牲！」

夕陽行業艱難 題材應景 夜總會這個文化曾經一度很風光，尤其尖東一帶，子華也曾經歷過這年代，且說：「我想這部戲裡唯一去過夜總會的，只有我和導演，其他所有四十多歲以下的人，也未去過夜總會，夜總會對他們來說是完全陌生的文化。而作為演員，你沒有拍過夜總會戲，女的沒有做過舞女，男的沒有做過古惑仔，你不算是一個成功的演員，我們曾經經歷過的那個電影世界，一度以夜總會故事為主流題材，當然也反映社會當時的文化，反而現在很多人對夜總會完全不認識。所以我就說這部戲同時是懷舊之餘，又好像帶大家看一個新的樂園，很新奇。」

《夜王》中「東日夜總會」所處的那個年代，夜總會已差不多成為夕陽行業，跟現在全球各行各業的衰退、所面對的經營困難如出一轍，導演表示，尖東的夜總會自2012年開始結業，業內人士如何在逝去的繁華後，繼續生存。子華感慨的說：「其實《夜王》的出現，就是當日拍完《毒舌大狀》，我問Jack（導演吳煒倫）下一部打算拍甚麼？當時他說想拍夜總會這個題材，且早已覺得未來幾年會很艱難，所以這部戲今時今日出現，可能更應景。《夜王》講夜總會最艱難的時候，其實也是今日世界各行各業的縮影，那怎樣能夠發奮起來？希望電影可以鼓勵大家！」