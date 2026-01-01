熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Jan-15 15:09
更新：2026-Jan-15 15:09

電競女孩｜袁澧林預告首映騷琴技 望票房破億邀古天樂一齊打機

C4a2ea55 f5ed 4d9d 8b28 d03dcfa063ca

袁澧林、郭爾君、張蔓莎、伍詠詩、吳家忻和張天穎為《電競女孩》宣傳。

由袁澧林、郭爾君、張蔓莎、伍詠詩、吳家忻、陳宗澤主演電競題材電影《電競女孩》，昨日(14日)舉行主題曲MV首播會，播出由張蔓莎與張天穎聯合作曲與主唱新歌，吸引現場過百粉絲圍觀，一眾女演員和監製廖婉虹齊齊受訪，袁澧林透露早前已邀古天槳一同拍片，為《電競女孩》和《尋秦記》互相宣傳，「古生應承咗話好。」她們更笑言若票房過億，請古生一齊打機。

9ff4d8fe 0411 490a 9e92 1755e7e09b11 Ff694d95 ad19 46b6 bace 4d1b40c53c89

袁澧林或開金口獻唱

在活動上，《電競女孩》主演之一張蔓莎，與張天穎聯合作曲及主唱電影主題曲，創作過程歷時逾一年半，「每次去屋企除咗同貓貓玩，仲會一齊寫歌，除咗主題曲仲有幾首電影插曲，之後大家可以留意其他歌陸續推出！」歌曲由鍾雪瑩填詞，MV 則由導演白瑋琪及本地手繪藝術家 K.Chung 聯手創作，以動畫筆觸融合電影片段，呈現女主角們在現實與虛擬之間追夢的軌跡。

她們預告電影將於2月25日及26日舉行首映活動，屆時各位Gamer Girls將會以遊戲造型於其中一場活動亮相，並會開金口演唱合奏主題曲。袁澧林率先舉手：「我可以彈琴，攞我七級鋼琴出嚟！但其餘嘅嘢我應該……今日開始練歌啦！」為了讓Angela有足夠時間練習，張蔓莎自言已send琴譜予對方，Angela續說，「Jamie已經嚟咗我屋企教我，因為我唔係好識彈即興。我哋2月25、26號會有個表演，家忻、Jamie都識樂器（郭爾君：我係Bass）所以我哋都各自練定！」張蔓莎則忽發奇想，提議下一套可開拍搖滾少女，監製廖婉虹立即答應。

吳家忻被爆講爛Gag

5位 Gamer Girls被問及對票房的期望，異口同聲表示愈高愈好，袁澧林建議：「破億嘅話做啲勁啲嘅嘢，Cosplay打機！」吳家忻則笑言：「破億可以直接退休喇！」Angela自言已邀古天樂一起拍片互相宣傳，眾人笑指破億票舴可邀請古老闆一齊打機，甚至可齊齊玩cosplay。郭爾君則提議：「或者破億可以坐家忻車！我坐過、好勁，冇生命危險、冇嘔，有少少甩尾㗎！」袁澧林亦踢爆家忻駕駛時的爛笑話：「嗰次我哋一齊揸車拍reels，家忻講咗句『我依家係揸緊船——小心駛得萬年船』！我哋五個喺架車靜晒！」

對於憑電影《電》成功「入閘」進入香港電影金像獎第一輪投票，有機會角逐「影后」，袁澧林答道：「獎項唔緊要，導演用咗500萬去完成動作場面和後期CG，幕後團隊亦花了很多心機去製作，希望新片有好成績。」電影歷時5年製作，後製逾900個特效鏡頭，以500萬製作費完成全片。電影獲選為「首部劇情電影計劃」大專組作品，並先後入選第22屆香港亞洲電影節「隆重呈獻」單元及第55屆鹿特丹國際電影節「Bright Future」單元，成功踏上國際舞台。

