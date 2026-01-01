前TVB御用女警何嘉麗送別癌未胞妹 父親臨終前重逢拍下唯一「全家福」

前TVB藝人何嘉麗(Carrie)接受李有毅(Ben)和兒子李國煒(Benson)主持的新城節目《Ben同Benson『Chur』到行》錄音訪問，Carrie在節目中分享了她人生中兩段刻骨銘心的經歷，包括陪伴妹妹對抗癌魔直至離世，以及與失散多年父親的重逢與和解，而信仰是支持她走過這段艱難旅程的最大力量。

Carrie的妹妹於2003年確診乳癌，其後癌症復發。當時正在修讀神學的Carrie，一有時間便陪伴妹妹就醫。然而，就在她神學畢業的第二天，醫生告知她妹妹的生命僅餘數星期，後來每天她都肩負起照顧者的角色，陪伴妹妹度過人生最後階段。Carrie回憶道，她利用這段時間與妹妹分享自己的信仰，令人安慰的是，妹妹最終亦接受了信仰，並表示：「佢最後都信咗主，離開嘅時候冇痛苦，因為佢有三種癌症，血癌、肝癌同骨癌，其實應該好痛。」更令人驚訝的是，在妹妹離世約兩個月後，Carrie突然接到來自醫院防止自殺組的電話，通知她失聯超過十年的父親因第二次自殺未遂入院，何嘉麗在徵得母親同意後，與母親一同前往醫院。

1986年參加選美入行

在醫院重逢的那一刻，Carrie首次見到父親流淚，她憶起父親當時的說話：「『我真係折墮，呢個係我嘅報應，你哋今日仲肯嚟睇我』，第二句就係話『你嘅主救咗我，我好番一定要跟你返教會』。」原來父親在跳海自盡時感受到一股力量將他拉回，並將此歸於Carrie所信的上帝。

儘管父親不久後便離世，但Carrie感恩能在父親生命的最後時刻與他重逢，陪伴他走完人生路，更難得的是拍下了人生中第一張、也是唯一的「全家福」，並認為：「呢張相我每次有機會去分享嘅時候，都會攞出來，我只係想話畀大家知，我所信嘅係真實嘅。」何嘉麗1986年參加TVB首屆電視小姐選舉得到前五名，加入TVB後參與過多部劇集，當中以夥拍黃日華、溫兆倫、劉嘉玲、周海媚的《義不容情》最令人印象深刻，Carrie亦多次扮演女警角色，在90年代尾淡出電視圈，之後轉行開設餐館。何嘉麗是個虔誠基督徒，現時熱心於福音事奉工作。