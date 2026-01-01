58歲藝人鄭伊健近年在演藝圈近似「半退休」狀態，除了偶爾開演唱會外，甚少參與影視演出，但他於90年代主演《古惑仔》系列電影中飾演的黑道大哥「陳浩南」，至今仍經常被觀眾提起，視為他藝員生涯的代表作。

偶遇「古惑仔浩南哥」

鄭伊健與現年52歲的蒙嘉慧（YoYo）與2013年結婚，至今仍恩愛如初，而近日有網民目擊這對夫婦拍拖光顧平民麵店，鄭伊健一個自然舉動，更被形容是寵妻鐵證。

有小紅書用戶發布影片，留言表示「1.9在香港偶遇鄭伊健『古惑仔浩南哥』」，影片見到鄭伊健與蒙嘉慧進入麵店，YoYo把頭髮紮成馬尾，兩人都身穿黑色衣服，臉露笑容地依照店員指示前行。由於舖面狹窄，伊健走在前頭，YoYo緊跟在老公後方，而臨近走到座位前，伊健很自然地回頭望向太太，更伸手輕輕相扶，相信是方便太太入座。