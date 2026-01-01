Gareth陳考威做老襯罕有爆喊 Yanny陳穎欣榮升陳太分享喜悅心情

前女團Super Girls成員陳穎欣(Yanny)與拍拖9年音樂人陳考威(Gareth)拉埋天窗，一對新人飛抵澳洲在酒莊舉行田園風婚禮，邀請雙方親人及一班圈中好友見證人生重要時刻，賓客名單計有Wyman黃偉文、AK江𤒹生、Ian陳卓賢、余文樂、陳健安、梁釗峰、Dear Jane主音黃天翱(Tim)及低音結他手伍漢邦(Jackal)等，而Yanny昔日隊友蔡明思(Jessica)和吳嘉禧(Cheronna)則為新娘擔任姊妹，Jessica亦與台籍丈夫陳冠廷(Steven)恩愛同行。
多謝老公建議搞婚禮
Yanny成為陳太後，今日發文回應傳媒分享喜悅心情：「好開心到外地舉行咗婚禮，見到好多朋友，大家都玩得好開心，最難得就算唔喺香港，仍然見到一班熟悉嘅面孔，有一種好特別感覺，最特別係一啲移居外地嘅朋友，例如Wyman，甚至乎一啲移居加拿大嘅朋友，佢哋坐好耐飛機嚟參加我哋嘅婚禮，所以好開心，好感動同好感恩。其實Gareth同Wyman雖然一直有合作，但係都係透過電話同網絡，從來都未見過真人，第一次見面就係嚟參加我哋婚禮。在場有好多賓客，大家都一齊唱歌、表演，令全場氣氛都好高漲，特別在場嘅每位歌手，都送上佢哋特別嘅歌聲作祝福。雖然我同Gareth都好攰，唔係好夠休息，好多事要去籌備，好彩有個好朋友幫手搞呢個婚禮，令我哋輕鬆好多，可以盡量享受其中。我覺得最驚喜，係Gareth不停喊，因為佢平時係一個好少喊嘅人，但現場無論進場、同父母說話、影相，佢都好感觸咁喊，令到我都覺得好感動。」
Yanny本身認為結婚可以簡簡單單，好感謝老公，並謂：「好多謝Gareth提出一定要搞呢個婚禮，畀我嘅體驗原來係咁開心、咁有幸福感，令到大家都覺得好難忘。」Yanny除了穿上白色嫁衣外，亦穿上傳統裙褂，身為姊妹的Jessica亦用手機拍下Yanny擁抱家人的感動一刻。