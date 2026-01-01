熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Jan-15 17:40
更新：2026-Jan-15 17:40

Gareth陳考威做老襯罕有爆喊 Yanny陳穎欣榮升陳太分享喜悅心情

11

陳考威與陳穎欣終於結為夫妻，結束愛情長跑。

前女團Super Girls成員陳穎欣(Yanny)與拍拖9年音樂人陳考威(Gareth)拉埋天窗，一對新人飛抵澳洲在酒莊舉行田園風婚禮，邀請雙方親人及一班圈中好友見證人生重要時刻，賓客名單計有Wyman黃偉文、AK江𤒹生、Ian陳卓賢、余文樂、陳健安、梁釗峰、Dear Jane主音黃天翱(Tim)及低音結他手伍漢邦(Jackal)等，而Yanny昔日隊友蔡明思(Jessica)和吳嘉禧(Cheronna)則為新娘擔任姊妹，Jessica亦與台籍丈夫陳冠廷(Steven)恩愛同行。

螢幕擷取畫面 2026 01 15 171221 螢幕擷取畫面 2026 01 15 170923 螢幕擷取畫面 2026 01 15 170948 螢幕擷取畫面 2026 01 15 171259

多謝老公建議搞婚禮

Yanny成為陳太後，今日發文回應傳媒分享喜悅心情：「好開心到外地舉行咗婚禮，見到好多朋友，大家都玩得好開心，最難得就算唔喺香港，仍然見到一班熟悉嘅面孔，有一種好特別感覺，最特別係一啲移居外地嘅朋友，例如Wyman，甚至乎一啲移居加拿大嘅朋友，佢哋坐好耐飛機嚟參加我哋嘅婚禮，所以好開心，好感動同好感恩。其實GarethWyman雖然一直有合作，但係都係透過電話同網絡，從來都未見過真人，第一次見面就係嚟參加我哋婚禮。在場有好多賓客，大家都一齊唱歌、表演，令全場氣氛都好高漲，特別在場嘅每位歌手，都送上佢哋特別嘅歌聲作祝福。雖然我同Gareth都好攰，唔係好夠休息，好多事要去籌備，好彩有個好朋友幫手搞呢個婚禮，令我哋輕鬆好多，可以盡量享受其中。我覺得最驚喜，係Gareth不停喊，因為佢平時係一個好少喊嘅人，但現場無論進場、同父母說話、影相，佢都好感觸咁喊，令到我都覺得好感動。」

Yanny本身認為結婚可以簡簡單單，好感謝老公，並謂：「好多謝Gareth提出一定要搞呢個婚禮，畀我嘅體驗原來係咁開心、咁有幸福感，令到大家都覺得好難忘。」Yanny除了穿上白色嫁衣外，亦穿上傳統裙褂，身為姊妹的Jessica亦用手機拍下Yanny擁抱家人的感動一刻。

螢幕擷取畫面 2026 01 15 171050 螢幕擷取畫面 2026 01 15 171037 螢幕擷取畫面 2026 01 15 171114 螢幕擷取畫面 2026 01 15 171133 螢幕擷取畫面 2026 01 15 170823 螢幕擷取畫面 2026 01 15 170634 5f9eb0c2 2851 4b73 bd16 852057ec7dd3

