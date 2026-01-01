孔德賢自覺長相似鄭嘉穎 回應陳百祥指返內地踢波酬勞可觀

孔德賢（Danny）今日（15日）出席寵物慈善活動，他在台上分享自己有領養小狗，平常喜歡帶狗仔去行山。Danny接受訪問表示在工作期間交由家人負責照顧小狗，他說：「屋企人好好都會幫手，小狗變咗我哋屋企嘅重點人物。當我唔喺屋企嘅時候，就會同我FaceTime見面。」

嘗試自創菜式 提到最近參加內地烹飪競技比賽《開灶少年團》，Danny說：「互相交流文化，令我學咗好多嘢，拍節目嘅時間好誇張，24小時內要準備100份食物，瞓咗覺又準備唔切！」Danny續說因拍攝節目令到自己廚藝有所提升，之後會嘗試自創菜式。

被問到最近的工作大計，Danny分享正在拍攝新劇《璀璨之城》，預計劇集於二月會煞科，Danny透露會與張曦雯、吳卓羲和張智霖等有對手戲。談及今年的目標，Danny希望可以拍攝旅遊節目和劇集挑戰演不同的角色。

香港明星足球隊主要文化交流為主 至於陳百祥較早前指返內地踢波酬勞非常可觀，他說：「我都有留意到佢嘅訪問，其實明星足球隊有分香港明星足球隊同埋精裝明星足球隊，香港明星足球隊主要比較做慈善，之前大埔火災香港明星足球隊都捐咗100萬，主要文化交流為主。精裝明星足球隊可能有唔同嘅取態，呢一方面就要問返陳百祥。」

講到被網民指撞樣鄭嘉穎，他直言：「我覺得其實都有少少似樣，佢都係我好欣賞嘅前輩，我都好希望可以做到佢嘅演技！」