陳熙蕊自爆有追求者 親揭與麥明詩哥哥麥明山關係

陳熙蕊今日（15日）出席寵物慈善活動，她接受訪問透露本週即將參加渣打馬拉松賽事跑10公里，並表示：「我自從六年前返咗嚟香港，其實每個禮拜都會跑一兩次。我計過可能要一個幾鐘先跑完，希望我可以跑快啲有好嘅成績。」被問到是否自覺偏瘦，她說：「我而家都八十幾磅，其實都係偏瘦，健康都好重要。我覺得肥返啲會好睇啲，跑完馬拉松之後會去食大餐。」

想訪問麥明詩 提到最近積極經營訪談節目，陳熙蕊說：「我自己本身都好鍾意傾偈，見到有好多唔同嘅藝人都有一個獨有嘅節目。」被問到訪問內容主題，她表示：「我會發掘一啲更加有特別嘅主題去問。」講到會否考慮訪問麥明詩，她直言：「如果有呢個機會我都想，其實我哋工作未必經常遇到，但都有共同認識嘅朋友有一齊食飯。」

與麥明山只屬於朋友關係 提到較早前現身支持麥明詩哥哥麥明山加盟養和醫院整形外科中心開業，她表示：「佢哥哥真係最近期先認識嘅朋友。」至於影大合照時企在麥明山的旁邊，引起網民猜測二人關係，她表示：「我想澄清我同佢哥哥係最近先認識，只不過係一齊同朋友上去新店祝賀佢開張，影相企喺佢側邊令到大家誤會，真係唔好意思。」講到與麥明山是否有發展空間，她說：「其實都唔係好熟，想以事業發展為主。」她指現階段有追求者，未來希望能組織家庭。