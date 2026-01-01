熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jan-15 19:30
更新：2026-Jan-15 19:30

五索大談房事爆馬生晚晚嚟幾次 曾為一晚幾次鬧交

分享：
VS YouTube 10ep1 15’33”

五索在自家平台上大談房事，爆馬生晚晚嚟幾次。

adblk4

被譬為「最強小三」的鍾睿心（五索），自爆出她的另一半是、坐擁百億身家的已婚大生銀行主席馬清鏗後，她的社交平台愈來愈多馬生的影踪。近日她在網上平台大談房事及跟馬生的相處，五索自爆馬生「晚晚嚟幾次，搞成晚咁」，被問到會否接受「多人運動」時，她僅表示待馬生70歲時，會安排10個俄羅斯妹和他慶祝。

五索在自家網上節目跟主持人一齊談兩性關係，當對方表示她跟馬生一齊10年，「每晚仲係澎澎澎咁都唔會有信時」，五索即反駁說︰「唔係喎，真係咁喎」，主持人亦大讚「咁你好幸福囉，馬生都好幸福」，她隨即表示馬生真的很愛她。然而，她表示中間想過分手，但馬生是令她成為一個更好的人，所以成就他們一起10年。她亦表示自己很清楚想要甚麼和追求甚麼，坦言馬生不但令她滿足金錢需要外，情感上大家很開心，對方也是子女們的好爸爸。她明言因為馬生的關係，自己的樣子愈來愈富貴，令她的生活很開心，而且大家是互相珍惜對方。

adblk5

VS YouTube 10ep1 5’03” VS YouTube 10ep1 6’00” VS YouTube 10ep1 6’30” VS YouTube 10ep1 6’25”

自認無咩性慾

她又提到不會查馬生的電話，亦要求對方去識女仔的飯局，有另一個千祈唔好讓她知道，如果對方日後有另一個要她離開，她會欣然接受。其後主持人引用網民的問題，問到二人有沒有特別性癖，五索就表示不明白馬生的年紀及性慾不太相乎，她表示自己30歲之後性慾下降，「佢真係可以晚晚嚟幾次，搞成晚咁，我唔知係我可以Turn on佢，定係佢本身真係咁大需求…煩囉，對我嚟講係困擾。因為影響我第二日工作進度，周末係可以，平日真係唔得。」她坦言曾跟馬生就此事傾過，指自己現時不但要照顧小朋友，同時又要做老闆，「我真係第二日好攰，完全起唔到身，我哋鬧過好多次交。」

adblk6

VS YouTube 10ep1 15’04” VS YouTube 10ep1 15’07” VS YouTube 10ep1 15’33” VS YouTube 10ep1 15’42” VS YouTube 10ep1 15’11” VS YouTube 10ep1 15’35” VS YouTube 10ep1 15’41”

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務