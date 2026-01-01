五索大談房事爆馬生晚晚嚟幾次 曾為一晚幾次鬧交

被譬為「最強小三」的鍾睿心（五索），自爆出她的另一半是、坐擁百億身家的已婚大生銀行主席馬清鏗後，她的社交平台愈來愈多馬生的影踪。近日她在網上平台大談房事及跟馬生的相處，五索自爆馬生「晚晚嚟幾次，搞成晚咁」，被問到會否接受「多人運動」時，她僅表示待馬生70歲時，會安排10個俄羅斯妹和他慶祝。

五索在自家網上節目跟主持人一齊談兩性關係，當對方表示她跟馬生一齊10年，「每晚仲係澎澎澎咁都唔會有信時」，五索即反駁說︰「唔係喎，真係咁喎」，主持人亦大讚「咁你好幸福囉，馬生都好幸福」，她隨即表示馬生真的很愛她。然而，她表示中間想過分手，但馬生是令她成為一個更好的人，所以成就他們一起10年。她亦表示自己很清楚想要甚麼和追求甚麼，坦言馬生不但令她滿足金錢需要外，情感上大家很開心，對方也是子女們的好爸爸。她明言因為馬生的關係，自己的樣子愈來愈富貴，令她的生活很開心，而且大家是互相珍惜對方。