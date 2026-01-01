李施嬅自爆復合不成功 車崇健決定放手

李施嬅與未婚夫車崇健分開後，二人一齊上內地節目《再見愛人5》，女方力數男方不是，但最後戲劇性表示願意給予機會再跟車崇健重新來過。然而，在最新一集「收官派對」入面，李施嬅表示二人最後仍然是分手，車崇健更坦言在節目之後，曾跟女方一齊食飯，發覺對她的感覺很陌生，最後決定放手，並相信對方可以找到更好的人。

放手也是對自己好

李施嬅談及在節目之後，他們於9月底曾一起吃飯，她大讚車崇健一改看電話的習慣，在回覆訊息前，也特別說一聲「不好意思」，坦言看到對方很幼力去改變。車崇健就指當日見到李施嬅整個人都在「發光」，狀態非常好，更不停跟他分享拍劇、拍廣告的事，形容對方「她從來沒有這個狀態」，甚至覺得與對方談話感到「有點陌生，有點距離。」因而吃完飯後，車崇健覺得：「我應該要放手的。」他坦言不是不愛對方，而是自己也會想起大家一齊不開心的畫面，怕對方也是一樣，自己只想李施嬅開心，覺得對方值得更好，「對她好，放手也是對自己好」。