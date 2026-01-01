守誠者｜喬寶寶增磅再現螢光幕親揭暴肥之謎 25歲印度型男成家宏曾拍港產片當男一

由羅永昌、劉順安執導，陳文強、馬焱等編劇的劇集《守誠者》播至結局周，日前一集，不乏觀眾較陌生面孔，包括印裔演員成家宏、港法混血型男黃寶漳，還有久違了的喬寶寶，劇情講述為了追查走私軍火事件，成家宏飾演Car 3印裔警員謝庭威，混入犯罪組織「蘭崖軍團」做臥底，並因而接觸到劇集何潤東飾扮演的Big Boss周雄。

成家宏能操純正粵語 飾演Car 3衝鋒隊員謝庭威的成家宏，在《守誠者》中一直佔戲不少，前期貴為「咖喱擔當」的他，去到尾聲發揮機會激增，加上顏值及角色人設相當討好，成功入屋備受網民歡迎。現年25歲的成家宏在香港出世兼土生土長，說得一口極純正的流利廣東話。雖然如此，成家宏原來「識講唔識睇」，曾在訪問中透露「只識睇少少中文」的他，每次拍攝電影或劇集時均需做足大量事前準備功夫，誠意十足：「我會找香港朋友幫忙讀一次劇本，然後再逐個拼音寫下來。」絕對誠意及熱誠十足。



成家宏大學時期憑藉帥氣面孔獲邀擔任廣告模特兒，20歲出頭已被片商睇中為香港電影《我的印度男友》擔任男主角，夥拍陳欣妍、岑珈其、張建聲及喬寶寶。鏡頭前，穿著軍裝的成家宏英氣十足、鏡頭後成家宏帥氣指數更是大幅飆升。翻查成家宏IG，他上載的個人照片型到不得了，當中還夾雜不少「熟男感」留鬚造型，完全不像25歲的年輕小伙子，男人味爆燈。

喬寶寶曾封印度美斯 在劇中與成家宏情同「父子」的喬寶寶，雖然是觀眾熟悉面孔，但仍投來震撼彈，皆因身形發福不少，不少網民均大呼「認佢唔到」！從喬寶寶IG中發現，他拍下不少美食影片，證明發福確是日子有功！而喬寶寶本人亦十分大方地經常以自嘲「肥胖」作為話題，引發不少討論，其中一條與成家宏合拍的網絡短片，喬寶寶更親揭發福之謎：「因為食嘢求X其。」其實喬寶寶初出道時相當英俊，並因和球星美斯「撞樣」而被封為「印度美斯」。

劇中喬寶寶處處維護好兄弟成家宏，劇外的喬寶寶同樣愛錫家人。喬寶寶2012年隨同家人移居至蘇格蘭，除希望多點時間陪伴家人外，亦想專心照顧患有罕見的「先天性脊椎神經線疾病」的幼子。喬寶寶曾在訪問時透露，由於有感蘇格蘭空間較大，對兒子成長會更好，故才選擇移民，盡顯父愛。