Leon黎明「笨豬跳」谷紅館個唱 10場演唱會門票下周二開售

黎明(Leon)繼2023年舉行的《Leon黎明紅館演唱會》後，早前宣布2026年3月再次踏上紅館舞台，現已加至10場的《黎明LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026》，將於3月22日起至31日一連10天舉行，黎明今次個唱票價分為$138及$680港元兩種，門票安排下周二(20日)公開售票。

要贏人、先要贏自己 Leon早前在社交平台IG開設新帳號「leonhelloyou」，繼去年11月的宣傳片後，近日再分享一條動畫影片。是次宣傳片以海盜爸爸LEON LAI ROBBABA為主角，片中更上演笨豬跳一幕。其實，黎明於1997年為和記電訊拍攝的廣告，曾遠赴新西蘭跳高達300米的笨豬跳，當時廣告公司為他買重保險，起跳前更簽下生死狀，而黎明在廣告中的口號「要贏人、先要贏自己」亦相當經典。有網民隨即搜尋黎明昔日拍廣告跳Bungy Jump的片段，更把今次宣傳片合二為一。

至於黎明為替個唱造勢，同時在小紅書發放這條短片，並寫上：「是密碼，是約定，是黎式美學的再度綻放。2026紅館之約，讓《只要為我愛一天》的深情漫過時光，你在台上續寫傳奇，我在台下熱淚盈眶─這一唱，便是青春與熱愛的雙向奔赴，3月紅館不見不散。」主辦方今次在宣傳上十分揼本，除了在巴士及紅隧口設置大型廣告外，亦於銅鑼灣黃金地段外牆的巨型屏幕上播出演唱會宣傳片。