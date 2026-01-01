熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jan-15 21:24
更新：2026-Jan-15 21:24

Leon黎明「笨豬跳」谷紅館個唱 10場演唱會門票下周二開售

分享：
VS 1Instagram 0’13”

Leon開設新帳號，近日分享一條動畫宣傳片。

adblk4

 黎明(Leon)繼2023年舉行的《Leon黎明紅館演唱會》後，早前宣布2026年3月再次踏上紅館舞台，現已加至10場的《黎明LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會2026》，將於3月22日起至31日一連10天舉行，黎明今次個唱票價分為$138及$680港元兩種，門票安排下周二(20日)公開售票。

616393690 18552474970014830 8463316416644160297 n

黎明10場紅館個唱門票下周二開售。

要贏人、先要贏自己

Leon早前在社交平台IG開設新帳號「leonhelloyou」，繼去年11月的宣傳片後，近日再分享一條動畫影片。是次宣傳片以海盜爸爸LEON LAI ROBBABA為主角，片中更上演笨豬跳一幕。其實，黎明於1997年為和記電訊拍攝的廣告，曾遠赴新西蘭跳高達300米的笨豬跳，當時廣告公司為他買重保險，起跳前更簽下生死狀，而黎明在廣告中的口號「要贏人、先要贏自己」亦相當經典。有網民隨即搜尋黎明昔日拍廣告跳Bungy Jump的片段，更把今次宣傳片合二為一。

adblk5

至於黎明為替個唱造勢，同時在小紅書發放這條短片，並寫上：「是密碼，是約定，是黎式美學的再度綻放。2026紅館之約，讓《只要為我愛一天》的深情漫過時光，你在台上續寫傳奇，我在台下熱淚盈眶─這一唱，便是青春與熱愛的雙向奔赴，3月紅館不見不散。」主辦方今次在宣傳上十分揼本，除了在巴士及紅隧口設置大型廣告外，亦於銅鑼灣黃金地段外牆的巨型屏幕上播出演唱會宣傳片。

LdQ VS 1Instagram 0’05” (1) VS 1Instagram 0’17” VS 1Instagram 0’20” VS 1Instagram 0’24”

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務