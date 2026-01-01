39歲澤尻英龍華戒毒成功修復失地 熱戀25歲新歡傳春天再婚

催淚日劇《一公升眼淚》女星澤尻英龍華，曾捲入毒案遭一沉百踩，現年39歲的她被今日出版雜誌《FRIDAY》爆料再覓得新歡，撻着25歲圈外人，盛傳會在今年春天再婚！
澤尻英龍華在《一公升眼淚》中的清純形象迷盡萬千觀眾，其演出更賺人熱淚，之後形象卻來個大反轉，在公開場合及螢光幕多次黑面被封為「Erika女王」，22歲就閃婚嫁結DJ高城剛，但翌年宣布婚變，期間經歷近4年的離婚官司，雙方最終在2013年12月才正式簽字離婚。
完成舞台劇展開新一頁
澤尻曾露點演出大尺度電影《整容天后》，更在6年前爆出持有K仔被捕，毒案令她難以翻身，當時上庭揚言會退出藝能界，怎料當緩刑三年期滿，澤尻逐漸鋪路回歸幕前發展。前年，澤尻復出演舞台劇《慾望號街車》挽回人氣，其擔正的舞台劇《Pygmalion》下周二(20日)在東京開演，而夥拍男星成田凌的新片《#擴散》緊接下月上映。
澤尻感情生活多姿多彩，與高城剛婚前亦跟松田翔太、小橋賢兒等拍拖，前年夏天與經營眼鏡店的潮人岡本龍分手後，澤尻近日被爆撻着25歲圈外男友，由於新歡居在離島，忙於彩排舞台劇的澤尻，仍趁年尾長假到島上跟對方一同度過，並向身邊人透露計劃在舞台劇結束再婚，有望春天下嫁男友。