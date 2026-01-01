39歲澤尻英龍華戒毒成功修復失地 熱戀25歲新歡傳春天再婚

催淚日劇《一公升眼淚》女星澤尻英龍華，曾捲入毒案遭一沉百踩，現年39歲的她被今日出版雜誌《FRIDAY》爆料再覓得新歡，撻着25歲圈外人，盛傳會在今年春天再婚！

澤尻英龍華在《一公升眼淚》中的清純形象迷盡萬千觀眾，其演出更賺人熱淚，之後形象卻來個大反轉，在公開場合及螢光幕多次黑面被封為「Erika女王」，22歲就閃婚嫁結DJ高城剛，但翌年宣布婚變，期間經歷近4年的離婚官司，雙方最終在2013年12月才正式簽字離婚。