出版：2026-Jan-16 07:00
更新：2026-Jan-16 07:00

韓國製造｜玄彬除衫騷肌 黑化演技大爆發被封最有魅力反派

《韓國製造》Made In Korea Wrap Up Release Screen Capture (8)

玄彬久未show肌，再次大派福利，令觀眾為之瘋狂！

全六集的Disney+原創韓劇《韓國製造》好評不斷，持續稱霸劇集排行榜該劇由兩位青龍影帝玄彬、鄭雨盛世紀合作，昨日(14日)迎來第一季最終章，兩人對戲張力極強，隨著玄彬黑化成功上位，網民對第二季表示非常期待。

《韓國製造》以驚心動魄的劫機事件拉開序幕，玄彬以70年代的經典西裝油頭造型登場，加上冷靜、深不可測的姿態，充滿氣場！玄彬為演好精通日文的角色，苦練兩個多月日語台詞，在第一集幾乎全日文的演出，加上俐落的動作場面，都令觀眾眼前一亮，為劇集揭開序幕。

《韓國製造》Made In Korea Wrap Up Release Screen Capture (1)

年度韓劇《韓國製造》第1季全6集現正於Disney+上架。

為角色增重30磅

在第四集，玄彬私下販毒的勾當被黃局長（朴埇佑飾）發現，被持槍質問並拳腳相向。玄彬起初跪地求饒，將卑微姿態演繹得入木三分，後來眼神突變，毫無懼色地徒手緊握局長的槍口，反客為主向局長「講數」，以利潤作為誘餌，將威脅化作利益交易，成功扭轉局面。玄彬深厚的戲功為這個角色賦予層次，也成就劇集的經典場口！玄彬在第五集中更向粉絲大派福利，展示他為劇集增重30磅的成果！為了逃過殺害局長的調查，玄彬於辦公室脫下一身染血西裝，背心完全藏不住健碩的肌肉線條，加上一雙壯碩手臂上的戰鬥疤痕，瞬間讓「白冀兌」這位梟雄角色的狠勁更為鮮明，難怪被封為最有魅力反派

劇迷期待下一季

來到大結局，玄彬與鄭雨盛終於迎來全面升級的巔峰對決！玄彬以鄭雨盛妹妹作籌碼，威脅他放棄追查。鄭雨盛近乎崩潰、聲嘶力竭的火爆怒吼，與冷靜、運籌帷幄的玄彬之間的心理戰，爆發出極強張力，成就了這場男人味十足、火花四濺的終極名場面！

結局最後一幕，玄彬在一眾部下掌聲祝賀下，坐上局長之位，點起雪茄，眼神盡顯無窮野心，暗示了他的權力版圖將蔓延得更廣、更遠。玄彬最後留下耐人尋味的眼神，令人期待下一季的劇情發展。

《韓國製造》Made In Korea Wrap Up Release Screen Capture (2) 《韓國製造》Made In Korea Wrap Up Release Screen Capture (3) 《韓國製造》Made In Korea Wrap Up Release Screen Capture (7) 《韓國製造》Made In Korea Wrap Up Release Screen Capture (6) 《韓國製造》Made In Korea Wrap Up Release Screen Capture (5)

