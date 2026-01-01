韓國製造｜玄彬除衫騷肌 黑化演技大爆發被封最有魅力反派

全六集的Disney+原創韓劇《韓國製造》好評不斷，持續稱霸劇集排行榜，該劇由兩位青龍影帝玄彬、鄭雨盛世紀合作，昨日(14日)迎來第一季最終章，兩人對戲張力極強，隨著玄彬黑化成功上位，網民對第二季表示非常期待。 《韓國製造》以驚心動魄的劫機事件拉開序幕，玄彬以70年代的經典西裝油頭造型登場，加上冷靜、深不可測的姿態，充滿氣場！玄彬為演好精通日文的角色，苦練兩個多月日語台詞，在第一集幾乎全日文的演出，加上俐落的動作場面，都令觀眾眼前一亮，為劇集揭開序幕。

為角色增重30磅 在第四集，玄彬私下販毒的勾當被黃局長（朴埇佑飾）發現，被持槍質問並拳腳相向。玄彬起初跪地求饒，將卑微姿態演繹得入木三分，後來眼神突變，毫無懼色地徒手緊握局長的槍口，反客為主向局長「講數」，以利潤作為誘餌，將威脅化作利益交易，成功扭轉局面。玄彬深厚的戲功為這個角色賦予層次，也成就劇集的經典場口！玄彬在第五集中更向粉絲大派福利，展示他為劇集增重30磅的成果！為了逃過殺害局長的調查，玄彬於辦公室脫下一身染血西裝，背心完全藏不住健碩的肌肉線條，加上一雙壯碩手臂上的戰鬥疤痕，瞬間讓「白冀兌」這位梟雄角色的狠勁更為鮮明，難怪被封為最有魅力反派。

劇迷期待下一季 來到大結局，玄彬與鄭雨盛終於迎來全面升級的巔峰對決！玄彬以鄭雨盛妹妹作籌碼，威脅他放棄追查。鄭雨盛近乎崩潰、聲嘶力竭的火爆怒吼，與冷靜、運籌帷幄的玄彬之間的心理戰，爆發出極強張力，成就了這場男人味十足、火花四濺的終極名場面！ 結局最後一幕，玄彬在一眾部下掌聲祝賀下，坐上局長之位，點起雪茄，眼神盡顯無窮野心，暗示了他的權力版圖將蔓延得更廣、更遠。玄彬最後留下耐人尋味的眼神，令人期待下一季的劇情發展。