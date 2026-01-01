Danielle被踢出NewJeans捱告 疑轉跑道單飛進軍內地市場

NewJeans成員Danielle上月底被所屬的ADOR解約，更向她提出巨額索償訴訟，涉及金額高達431億韓圜(約2.3億港元)。本月12日，Danielle在新開設名為「dazzibelle」之個人IG帳號和YouTube頻道公開影片；在9分鐘直播中，她多次提到Bunnies(NewJeans粉絲名暱稱)，坦言粉絲的支持對她十分重要。

開IG衝100萬大關

至於和NewJeans的關係，Danielle也解釋說：「為了能和成員們在一起，我一直拼盡全力戰鬥到了最後，這個事實將一直留在我心中，即使在其他位置，我也會以同樣的心情，作為Bunnies也作為家人繼續下去，我的心中永遠都會有NewJeans。」Danielle在直播期間多次哽咽，但她卻強調，退團是一個「新的開始」，似乎預告展開個人事業，未來她可能先通過音樂或日常生活，跟大家分享自己的訊息，儘管尚未公布具體計劃，也算給粉絲打了一支強心針。